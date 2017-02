100 Gigabyte geschenkt Vodafone lockt Neukunden mit dem "All-you-can-Surf"-Feeling

Vodafone lockt Kunden mit Datengeschenk Foto: Screenshot Youtube

Binge-Watching ist bislang nur in den eigenen vier Wänden ein Thema. Jetzt kann man auch von unterwegs so viele Folgen seiner Lieblingsserie anschauen wie man will - zumindest einen Monat lang. Voraussetzung ist allerdings ein Mobilfunkvertrag bei Vodafone. Der Düsseldorfer Telko-Riese schenkt seinen Kunden einmalig 100 Gigabyte Datenvolumen. Was man damit alles anstellen kann, zeigt eine von Jung von Matt entwickelte Kampagne.