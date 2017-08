noshit Mit Influencern zur Best-Case-Kampagne

Wie finden wir die neue Armani-Exchange-Kampagne mit Cara Delevingne? Kein Plan und who cares? Klassische Supermodels und ihre Koops sind uns zu teuer, zu abgehoben, zu out of this world. Wir finden es viel spannender zu sehen, was unsere hiesigen Social-Media-Sternchen gut finden. Kicki Yang Zhang präsentiert im Video-Lookbook Adidas Cap und Doc Martens Vintage Jacket, Riccardo Simonetti feiert mit NYX beim CSD und Hey Aaron!!! besucht eine Gang Bang Party von FunDorado. #mega Early Spring Lookbook 2017

#dontcallmom: YouTube-Star Stephan Gerick

YouTube-Star Stephan Gerick (Bild: Screenshot Youtube)

#sauber: Macro-Influencer ziehen fast immer

Bonnie Strange für Persil (Bild: Screenshot Instagram.com/bonniestrange)

#dafuq: Telekom schnappt sich mit Julien Bam fast 5 Millionen Views

Meine NEUE WOHNUNG | Julien Bam

#ad: Good advice by Daniel

#ciao: Wenn der Influencer den Spieß umdreht

Manch einer mag den Kopf schütteln, doch hinter diesen erstmal primitiv anmutenden Auftritten steckt ein riesiges Potenzial für Marken. Für die Kampagne " Don’t call Mom " (kreiert von RCKT, Anm. der Redaktion) übernehmen YouTuber Stephan Gerick , It-Boy Yung Hurn sowie weitere Influencer-Größen eine ADAC WhatsApp-Line für Fragen aller Art.Sie sind Teil eines ganzheitlichen Kampagnen-Konzepts, das vor allem drei YouTube Werbespots , cooles Merchandise und, wie schon genannt, die interaktive WhatsApp-Line beinhaltet. Der Punkt: Sie machen weit mehr als einfach im Merchandise zu posieren, sie beantworten persönlich die Fragen ihrer Fans. Das wiederum produziert allerhand user-generated und shareable Content. #jackpotViele große Influencer wie JP Performance sind unter anderem auch im TV zu sehen - quasi für die Offline-Zielgruppe. Bestes Beispiel: Bonnie Strange. Die ursprüngliche Bloggerin ist später als Model und Taff-Moderatorin bekannt geworden. Somit ist sie ein echter Wunschkandidat für eine Traditionsmarke wie Persil, die dank Bonnie jetzt echten Coolness-Faktor hat.Auch wenn 17.000 Likes (noch) keinen TV Spot ersetzen: 71 Prozent der Konsumenten kaufen viel wahrscheinlicher eine Brand, die sie in Social Media gesehen haben. Influencer Marketing ist längst big und alles andere als Kindergarten. Bei Teenagern ist die Sache eh klar: Über zwei Drittel der YouTube Subscriber unter 20 vertrauen eher auf Influencer-Meinungen als auf die der klassischen Promis.Die Deutsche Telekom hat ein echtes Paradebeispiel für smarte Influencer Relations geliefert, indem sie mit Ultra-YouTuber Julien Bam (über 4 Millionen Follower) kooperierte. In einem 8 Minuten langen Video “Meine NEUE WOHNUNG” zeigt Julien wie er Schritt für Schritt sein neues Heim einrichtet, bis auf einmal zufällig Telekom Boy an der Tür klingelt, um ihm den neuen “Speedport Mini Magenta” Router zu überreichen. Der Clip wurde bisher über 4,7 Millionen mal angesehen - wenn das mal keine Werbung mit TV Reach ist. #bämEs ist also bewiesen, redegewandte Social-Media-Größen wie auch Sarazar Flying Uwe oder die MarmeladenOma sind zu einem festen Bestandteil des modernen Marketing Mix geworden. Aber wie binde ich sie als Marke am schlausten ein? Und muss es jetzt immer ein Influencer sein? Daniel, unser Brand & Digital Consultant bei RCKT, spricht aus Erfahrung:Der Influencer sollte zum Produkt passen und es authentisch präsentieren können. Auch die Zielgruppe muss fitten: deren demografische und geografischen Werte sind ausschlaggebend für eine gute Platzierung. Im besten Fall ist der Influencer werder negativ belastet noch hat er bereits ein Konkurrenzprodukt beworben. Und natürlich sollen der Influencer und seine Community aktiv sein, also regelmäßig posten und fleißig sharen.Jeder probiert sich an Live-Videos aus - das Ergebnis sind verwackelte Bilder, schlechte Tonqualität und unorganisierte Abläufe. Doch in Zukunft werden Videos professioneller ausgestaltet, wofür Anbieter auch gerne zahlen werden. Facebook testet derzeit die Einspielung von 15-Sekunden-Werbefilmen in Live-Videos, von anderen Plattformen ist Ähnliches zu erwarten. Live-Videos sind ein heißer Trend!Eine nachhaltige Kooperation mit Influencern wird mehr und mehr relevant für Marken. Langfristiges Engagement wirkt beim Betrachter authentischer und gibt dem Influencer das Gefühl mit der Marke verbunden zu sein. Zudem versteht er die Produkte besser und wird weniger bereit sein, ein Konkurrenzprodukt zu bewerben.Ergänzend zu einem oder mehreren größeren Influencer (ab ca. 100.000 Follower) ist es mittlerweile üblich, Micro-Influencer (darunter) einzusetzen. Mit frischem Enthusiasmus und meist hoher Authentizität können sie das Engagement einer Kampagne erhöhen und treffen gewisse Nischen. Für den Konsumenten gelten sie deswegen als sehr vertrauenswürdig.Übrigens stören sich Fans meistens nicht daran, wenn ihre SoMe-Vorbilder Werbung machen, zumindest nicht, wenn sie entsprechend gekennzeichnet ist (wozu sie rechtlich verpflichtet sind). Doch Vorsicht, liebe Marken: die vielversprechenden Influencer finden nicht alles geil und auch das lassen sie uns wissen. So veröffentlichte Julia Bam einen kreativen Werbefilm zum "iPhone 7 Plus Plus" mit ganzen 10 Minuten Akkulaufzeit und genau keinem Kopfhöreranschluss. ¯\_(ツ)_/¯