Werbecheck FDP-Kampagne fällt bei unentschiedenen Wählern durch

FDP: Ein im wahrsten Sinne des Wortes „herausragender“ Spot

Methode Die Analyse des Wahl-Werbespots findet mit der YouGov Reel Echtzeitbewertung statt. Ausgewählte Befragte bewerten hierbei den Werbespot kontinuierlich, indem sie stufenlose Mausbewegungen nach rechts (positiv) oder nach links (negativ) ausführen. Am Ende steht so für jede Sekunde eines Werbeclips (oder Trailers, Imagefilms, Hörfunkspots etc.) ein Reel-Score zwischen 0 (negativ) und 100 (positiv), der anzeigt, ob der Zuschauer bei der betrachteten Szene eher positive oder negative Assoziationen entwickelt. So können Stärken und Schwächen genau dargestellt werden. Zudem werden alle Umfrageteilnehmer nach dem Spot zu weiteren Wirkungsdimensionen befragt. Für den Spot-Test wurden 514 unentschiedene Wähler aus dem YouGov-Panel Deutschland befragt. Als unentschiedene Wähler galten Personen, die zum Zeitpunkt der Befragung entweder noch nicht wussten, welche Partei sie wählen, oder noch nicht sicher waren ob sie wählen gehen. Jeder Spot wurde dabei von mehr als 200 Befragten bewertet. Die Zuteilung von je zwei Spots je Befragtem erfolgte nach dem Zufallsprinzip.

Die Linke: Mit Ruhe zum Nachdenken anregen

Wahlwerbespot DIE LINKE zur Bundestagswahl 2017

Die Grünen: Einbindung der Kandidaten geglückt

Grüner Wahlspot 2017

CDU: Ein Spot, in dem man gut und gerne schlafen möchte

CDU Werbespot 2017

SPD: Gerechtigkeit und Kinderaugen reichen nicht

SPD TV-Spot: Es ist Zeit.

Fazit: Schwere Aufgabe – nicht immer optimal gelöst



