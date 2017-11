Werbecheck Aldi schlägt sich mehr als wacker

"Jeden Tag besonders - einfach Aldi"

Auf und Ab in der Bewertungskurve parallel zum Frage-Antwort-Dialog

Im Yougov-Reel schneidet Aldi gut ab (Bild: Yougov)



Bild: Aldi Mehr zum Thema Aldi Das ist der erste Produktspot in der Geschichte des Discounters

Verständlicher Werbespot mit guter Markenpassung

Werbebotschaft kommt an

Zwischen den Welten: Produktspot oder doch eher Image-Film?



Bild: Aldi Mehr zum Thema Weihnachtskampagne Aldi feiert seine Produktvielfalt aus der Kühlschrank-Perspektive

Methode