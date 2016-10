Spießer Alfons Werbebilder voll blühender Phantasie

Reklame-Power: Der Zauber-Toaster, der auch Orangen auspresst und Sandwich zubereitet! (Bild: HORIZONT)

Zum Schießen: Küchenspülen zum Selbstbemalen! (Bild: HORIZONT)

Wo die Liebe hinfällt: Mit Kneipp unter der Dusche! (Bild: HORIZONT)

Öffentliche Reihen-Toiletten-Anlage ohne Klopapier? (Bild: HORIZONT)

Was versteht man unter einem „Power-Frühstück“? Wenn Alfons diese Frage der Einfachheit halber mal selber beantworten darf, dann antwortet er: Ein Power-Frühstück ist ein Frühstück, das uns Power, also Kraft bringt. Ob es Rührei mit Schinken ist, das wir frühstücken, oder Haferflocken, beziehungsweise Müsli mit Früchten und dazu einen Orangensaft trinken, das ist egal, denn all das gibt unserem Körper die Power, um in den Tag zu kommen. Was uns dagegen keine Power bringt, das ist Toastbrot.Toastbrot ist zwar nicht gerade ungesund, aber es ist nicht sonderlich nahrhaft. Buttertoast zum Beispiel enthält so gut wie keine Mineralstoffe. Vollkorntoast dagegen hat zwar etwas mehr Nährstoffe, aber weniger als herkömmliches Vollkornbrot. Und wenn das Brot zu lange getoastet wird, dann kann das sogar Krebs fördern.Und damit kommt Spießer Alfons zur Anzeige von SMEG, wo uns von den Werbern ein „Power-Frühstück“ serviert wird, das aus dem abgebildeten „2 Scheiben Toaster“ kommt. Und dieser Toaster muss ein Wundergerät sein, denn man kann damit sowohl Orangen auspressen als auch Sandwich zubereiten.Und nun erwartet der Spießer eine weitere Anzeige von SMEG, in der ein elektrischer Dosenöffner abgebildet ist. Daneben steht ein Teller, auf dem ein gegrilltes Steak liegt, und dazu eine Schale mit frischem Salat und ein Glas Mineralwasser. Darüber die Headline: „Fitness-Mahlzeit“.Warum ein Dosenöffner? Nun, der Mais im Salat stammt natürlich aus einer Dose.traumhafte Anzeige, und zwar von Blanco, einem Hersteller, der „traumhaft treffsichere Farbkombinationen“ verkaufen will, nämlich „farbige Spülen und Armaturen“.Nachdem der Textdichter das Wort von „Traumhaft treffsichere Farbkombinationen“ formuliert hatte, war der Kollege Art-Direktor dran, diese Aussage ins Bild umzusetzen. Und wie tat er das? Er zeigt eine junge Frau mit Pfeil und Bogen. Und auf der Spüle stehen zwei Dosen, die eine mit weißer, die andere mit schwarzer Farbe. Und die Dose mit schwarzer Farbe ist treffsicher von einem Pfeil durchbohrt worden.Von den Rändern der Dosen tropft die Farbe auf die Spüle, was jeder Hausfrau einen Schock versetzen wird. Und dass die Spitze des Pfeiles in der Dose nicht schwarz gefärbt ist, lässt darauf schließen, dass die Dose leer ist. Wozu der Anzeigenleser sich fragt: Wurde die Spüle vielleicht aus den gemischten Farben grau gestrichen ...?Apropos Blanco: Wie singt Roberto doch gleich? Er singt: „Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein ...!“ist heterosexuell. Und eine Frau, die Frauen liebt, ist lesbisch. Liebt eine Frau sowohl Männer als auch Frauen, dann ist sie bisexuell. So weit, so gut.Was aber ist, wenn eine Frau sich am liebsten weder von einem Mann noch von einer Frau wachküssen lässt? In diesem Fall spricht man von Alexithymie, was Gefühlsblindheit bedeutet. Ein Beispiel dafür sehen wir in der abgebildeten Kneipp-Anzeige, wo eine Frau mit Duschshampoo sagt: „So werde ich am liebsten wachgeküsst.“durch einen Türspalt. Man könnte glauben, dass es eine Tür in einer öffentlichen Toilette ist. Und der Anzeigenleser soll sich vorstellen, dass er dieser Mann ist. Und er soll sich weiter vorstellen, dass er seine Brieftasche nicht findet „mit mehreren Millionen drin“. Ohne das Kleingedruckte zu lesen, bekam der spießige Anzeigenleser folgendes Bild vor Augen geführt: Es ist schlimm, wenn man in öffentlicher Toilette sitzt und feststellen muss, dass man keine Scheine bei sich hat. Weil man sich dann mit ganz gewöhnlichem Klopapier den Hintern abwischen muss.Warum man dafür gleich „mehrere Millionen“ benötigt? Klar, hier sind große Geschäfte gemeint; für kleine reichen Münzen. Und der Inserent schließt mit dem Slogan: „SAP Run Simple“. Was meint: Klospülung mit gleichzeitiger Reinigung des Afters.schrieb der Spießer über die Würde des Alters und über die Amerikanerin Iris Apple, die mit 95 Jahren als Clownin in der Werbemanege vorgeführt wird.Hierzu kritisierte Nils Udelhoove von der Hamburger Media-agentur Initiative den Spießer herablassend mit dem Vorwurf: „Schmaler Grat zur Altersdiskriminierung find ich.“Alfons findet das bemerkenswert. Ausgerechnet ein Mitarbeiter einer Mediaagentur äußert so etwas. Ein Unternehmen, wo ältere Menschen bewusst diskriminiert werden. Denn für Initiative sind Frauen und Männer schon mit 60 Jahren gar nicht mehr relevant. Und ab 70 existieren sie überhaupt nicht mehr, sind von den Planern längst um die Ecke geplant worden nach der Strategie: Altes Eisen gehört nicht auf den Werbeplan, sondern auf den Schrottplatz. Stattdessen sind 14- bis 49-Jährige für TV-Spots die „werberelevante Zielgruppe“. Klar: Rentner sind arm, scheintot und konsumieren deshalb nicht mehr. Und diese Einstellung ist im höchsten Grad eine Diskriminierung von älteren Menschen, was laut Grundgesetz verboten ist.Paradoxon: Wenn Leser Udelhoove meint, dass eine Dame, die sich als 95-Jährige im lächerlichen Outfit als Oma Gaga präsentiert, ein passendes Testimonial für Werbung abgibt, dann müsste Initiative alle Mediapläne überdenken!