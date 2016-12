Spießer Alfons Märchen vom Bärchen, Falke gegen Cellulite

Was ist ein Schnitzel? Ein Schnitzel ist eine dünn geschnittene Scheibe Fleisch, die zusätzlich mit einem Fleischklopfer platt gemacht wurde, weil das Klopfen die Muskelfasern aufbricht und das Fleisch dadurch zarter macht.

Hallo liebe Kinder, hier wird euch ein Bärchen statt Huhn aufgebunden!

Ein hilfreiches Mittel gegen Cellulite kommt weder aus Apotheke oder Drogeriemarkt, sondern vom Textilmarkt!

Wenn Werber mit albernen Metaphern ringen, kann das die Leser spontan abschrecken!

Es gibt verschiedene Arten von Schnitzeln. Das bekannteste ist das Wiener Schnitzel. Und wir kennen das Jägerschnitzel genauso wie das Schnitzel à la Meyer. Früher gab es auch noch das Zigeunerschnitzel, welches inzwischen allerdings Roma-und-Sinti-Schnitzel heißt, genauso wie der Negerkuss heute nicht mehr Negerkuss genannt wird, sondern Afroschmatz.Schnitzel kommen von Kalb, Schwein und Geflügel. Und von jungen Bären. Letzteres war dem Spießer bis dato nicht bekannt, aber Alfons wurde aufgeklärt durch eine Anzeige von Reinert mit dem Schauspieler Matthias Schweighöfer und seinem Sohn. Der Filius hat einen Teller mit zwei Schnitzeln vor sich und spricht: „Bärchen Schnitzel mit Hmmmm statt Huhn!“ – siehe die Abbildung! Der spießige Anzeigenleser fragt sich: Was um alles in der Werbewelt ist denn wohl „Hmmmm“? Sagt der Mensch „hmm“, dann bedeutet das im Allgemeinen, dass er nachdenkt. Oder dass ihm nichts Besseres eingefallen ist als eben „hmm“.Was ein „Hmmmm“, also ein „Hmm“ mit vier „m“ bedeutet, steht am Rande der Anzeige: Bärchen-Schnitzel sind mit Zink, mit Eisen und mit B12. Und diese Inhaltsstoffe sind dort enthalten statt Huhn. So jedenfalls entnimmt es Spießer Alfons der Botschaft.Die Wahrheit ist: Der Junior-Texter hat sich versprochen. In Wahrheit meinte er natürlich nicht „Hmmmm“, sondern „mmh“, was bedeutet, dass etwas lecker schmeckt.Ach ja, dass es keine vegetarischen Bärchen-Schnitzel gibt, habt Ihr sicher selber gewusst, liebe Kinder. Die einzigen vegetarischen Bärchen kommen nach wie vor von Haribo. Und aus der Schweighöfer-Anzeige könnt ihr deshalb Papierschnitzel machen!Dass viele Frauen unter Cellulite leiden, ist genauso bekannt wie die Tatsache, dass es weder in Apotheke noch im Drogeriemarkt ein Mittel gibt, mit dem frau die ungeliebte Orangenhaut beseitigen kann. Höchstens im Baumarkt gibt es was. Und auf dem Textilmarkt ebenfalls, nämlich von Falke, dem Strumpfhersteller.Falke zeigt in deutscher Frauenzeitschrift an: „Leg aesthetics“ und ergänzt: „cellulite control“, und zwar „for beautiful legs“ – siehe die Anzeige! Und das ist tatsächlich die Lösung, um Cellulite unsichtbar zu machen: Einfach eine undurchsichtige Strumpfhose drüberziehen! Eine Reklame-Idee, auf die bis heute noch kein Hosenhersteller gekommen ist.Während die meisten Menschen ab- statt zunehmen möchten, offeriert „Bild“ in einer Annonce „mehr Volumen für alle!“Und weil nur sehr wenige Menschen auch das Kleingedruckte in Anzeigen lesen, wenn das Großgedruckte bereits abschreckt, werden die meisten „Bild“-Leser/innen wohl nicht erfahren haben, dass der Sumō-Ringer nur eine bildliche Metapher ist – und es hier gar nicht um Fettpolster geht, sondern um irgendwas zum Telefonieren.