Social Media Diesen acht Marken sollten Sie auf Snapchat folgen

Red Bull – den Energydrink, der den Kunden Flügel verleihen soll, kennt wohl jeder. Nicht zuletzt aus den vielen TV-Spots. Red Bull ist allerdings noch viel mehr als nur ein Getränk. Neben Action Sports, Musik und Games, hat Red Bull eine ganze Bandbreite an Themen zu bieten. Auf Snapchat zeigt das Team viele verschiedene Events, bei denen die Follower live dabei sein können. Folgen könnt ihr direkt unterAuch Ben&Jerry’s gehört zu den Topmarken, bei denen sich ein Blick auf den Snapchat-Kanal definitiv lohnt. Denn das Unternehmen ist mit seinem nachhaltigen Konzept, fairen Produkten, verantwortlichem wirtschaftlichen Handeln sowie sozialem und gesellschaftlichem Engagement mehr als nur ein Eiscreme-Anbieter. Auf Snapchat werden Follower über die neuesten Eissorten informiert und bekommen einen Blick hinter die Kulissen der Produktion. Unterganz einfach auf Snapchat zu finden.Vor über 90 Jahren wurden die Walt Disney Studios gegründet. Heutzutage veröffentlicht das Studio Filme, Musik und Theaterstücke für ein globales Publikum. In über 40 Ländern lässt Disney die Filmcharaktere weltweit zum Leben erwachen. Auf Snapchat können Follower von Jung bis Alt in die Disney-Welt eintauchen und die neusten Filme, die Vorstellung der neuen Disney-App sowie Koch- und Basteltipps für Klein und Groß mitverfolgen. Wenn ihr keine News mehr verpassen wollt, dann folgt dem Unternehmen auf Snapchat unterAdidas stellt bei seinen Produkten und seiner Arbeitsweise die Liebe zum Sport in den Vordergrund. Mit Schuhen, Kleidung und Accessoires ist Adidas als Sportausstatter sowie mit Sneakers-Kollektionen ganz vorne mit dabei. Mit dem Ziel, den Usern einen Inside-Blick zu geben, startete das Unternehmen auf Snapchat, seit Mai 2016 gibt es die Lifestyle-MarkeDen zweiten Snapchat-Accountgibt es schon seit vergangenem Jahr - dieser adressiert vor allem die Fußballfans in Europa. Während Adidas Football Verträge mit einer Vielzahl von Spielern und Teams hat und diese auf Snapchat begleitet, vertraut Adidas Originals mit Influencern auf eine kleinere Gruppe von Repräsentanten. Aber macht euch am besten selbst ein Bild und schaut bei beiden Accounts mal vorbei!Ein anderes, überraschendes Snapchat-Profil hat PlayStation (Dach). Seit über 20 Jahren sorgt PlayStation nun für unglaubliche Spielerlebnisse und aufregende Abenteuer. Hierbei steht der Spieler immer im Zentrum einmaliger Welten und Universen. Auf Snapchat könnt ihr auf dem Unternehmensprofil Neues von Erscheinungen und den beliebtesten Spielen erfahren und einen Blick hinter die Kulissen erhaschen. Unterkönnt ihr dem Profil auf Snapchat folgen.Die französische Bekleidungsmarke Lacoste darf in dieser Liste definitiv auch nicht fehlen. Als Marktführer für gehobene Casual Wear und sportliche Eleganz, verteidigt Lacoste seine Position am Markt. Auf Snapchat könnt ihr untermehr über neue Produkte und Kollektionen erfahren sowie auf Events und Fashion-Shows virtuell live mit dabei sein. Deshalb solltet ihr Lacoste auf Snapchat auf keinen Fall verpassen.Gucci ist Teil der Kering Group, ein weltweit führender Mode- und Accessoires-Konzern, zu dem Luxus-, Sport- und Lifestyle-Marken gehören. Mit viel Liebe zum Detail und qualitativ hochwertig hergestellt, werden die romantischen Produkte von Gucci angefertigt. Auch auf dem Snapchat-Profil von Gucci geht es rund her. Mit Präsentationen moderner Neuinterpretationen ihrer Mode, Eventvideos und vielem mehr, seid ihr aufgut unterhalten.Die 1977 gegründete US-amerikanische Modemarke Victoria’s Secret ist hauptsächlich für Damen-Unterwäsche, Badebekleidung sowie Kosmetikprodukte und Parfums bekannt. Die meisten Fans der Marke freuen sich außerdem an der jährlich stattfindenden Victoria’s Secret Fashion Show und den Topmodels, den Victoria’s Secrect Angels. Die neuesten Produkte und Ausschnitte aus Fashion Shows von der Produktlinie "Pink" können Follower auf Snapchat untermitverfolgen.