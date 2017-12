Ed Sheeran & Co Meine Top-5 Werbe-Testimonials des Jahres 2017

Werbe-Testimonials gibt es wie Sand am Meer. Aber nicht jeder Markenbotschafter ist auch glaubwürdig, sympathisch und talentiert. Wenn das jemand weiß, dann Henner Mamane, Geschäftsführer der Celebrity-Marketing-Agentur Think out of the Box in Berlin. Er hat für HORIZONT Online seine fünf Lieblings-Testimonials aus dem Jahr 2017 zusammengetragen.