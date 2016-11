Algorithmus vs. Kreation Warum Big Data nicht der Killer kreativer Klasse ist

"Künstliche Intelligenz und Big Data sind im Marketing derzeit das, was die Zahl 42 im Film 'Per Anhalter durch die Galaxis' ist: die Antwort auf alles", schrieb kürzlich David Eicher in einem. Ein Irrglaube, befand der Geschäftsführer des Content-Marketing-Spezialisten Territory Webguerillas - und warnte davor, dass die kreative Idee wegen der Algorithmus-Gläubigkeit unter die Räder kommen könnte. Doch sind Big Data und Kreativität wirklich ein Widerspruch? Sascha Stürze, Gründer und CEO der Analyx Gruppe, glaubt das nicht, wie er in seiner Antwort auf Eicher formuliert.