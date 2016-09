Aldi TV-Kampagne Das neue Königsmedium des Handels ist Online

TV-Spot Aldi 2016



Die Zeiten haben sich radikal verändert: Wenn man vor zehn Jahren dem Marketingleiter eines Einzelhandelsunternehmen vorgeschlagen hätte, auf Fernsehwerbung zu setzen, hätte er in den allermeisten Fällen müde gelächelt und dankend abgelehnt. Und damals hätte er mit dieser Haltung nicht falsch gelegen. Denn obwohl auch damals TV-Spots schon durchaus effektiv im Wecken von positiven Emotionen waren, fehlte die erkennbare Strategie, um diese Emotionen auch für das regionale Geschäft nutzbar machen zu können.Und so waren nur Disruptoren wie Ikea und Media-Markt im TV zu finden, wo sie mit provokanten Botschaften dem tradierten Handel Marktanteile abjagten. Für sie war TV lukrativ, da sich ihre Relevanz als Händler durch die Andersartigkeit ihrer Marke erhöhte.2006 war aber auch die Geburtsstunde zweier Trends, deren volle Bedeutung erst zehn Jahre später so richtig deutlich wird. Edeka startete „Wir lieben Lebensmittel“ und bewies mit dem emotionalen Bewegtbildauftritt, dass die Verteilung der kommunikativen Einzelaufgaben auf unterschiedliche Kanäle sehr erfolgreich sein kann. Hornbach schickte „Ron Hammer“ ins Internet und zeigte, dass ein Einzelhändler seine Kunden online auf völlig andere und vor allem nach Regionen auswertbare Art ansprechen kann.Heute sind wir an dem Punkt angekommen, an dem Aldi ganz klar sagt, dass die Kombination TV und Online das Rückgrat der großen Markenkampagne ist. Denn Online hat sich mittlerweile zum mächtigsten Instrument für Produktrecherchen gemausert und ist somit die Plattform, auf der sich jeder Händler mit seinem Sortiment beweisen muss. Zudem ist mittlerweile ein großer Teil der alltäglichen Mediennutzung ins Internet gewandert.Hinzu kommt, dass die beiden Kanäle eine erfreulich hohe Synergie im Sinne des Marketings haben: Bewegtbild bringt die große Reichweite und starke Emotionen, während das Internet das ausgelöste Interesse schnell zu konkreten Angeboten der Marke führt und die Kundenresonanz in Regionen auswertet. Ins Auge fällt sicher der TV-Spot „Einfach ist mehr“.Aber ohne die Website einfach-ist-mehr.de , die mit dem offiziellen Kampagnenstart in neuer Form ohne Zeitverlust die vielfältigen Impulse der Markenkampagne mit den konkreten Angeboten verbinden wird, wäre die Gesamtkampagne mit Blick auf die Unternehmensziele von Aldi deutlich weniger attraktiv.Und der Ur-Discounter ist mit diesem Trend nicht allein. So sorgte die Edeka-Discounttochter mit ihrem ersten TV-Spot ebenfalls für Aufsehen . Dass die Nürnberger zuvor lange an ihrer App gebastelt und sie sogar mit Mobile-Payment-Funktionen ausgestattet haben, wurde schlicht übersehen.Das Kuriose daran: Obwohl die TV-Werbung ihre Funktion als Ankermedium an das Internet abgeben muss, profitiert das Medium deutlich von seiner neuen Rolle. Denn indem es sich auf seine Stärken - das Erzählen emotionaler Geschichten - konzentriert und von lästigen Pflichten entbunden wird, die sich über eine Microsite, eine App oder eine Newsletter besser erledigen lassen, wird Fernsehwerbung für die Werbekunden unverzichtbarer denn je. cam