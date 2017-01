Youtube-Ranking Das sind die beliebtesten Werbevideos 2016

Emotionale Weihnachtsfilme sind ja mittlerweile so etwas wie die Königsdisziplin für Marken und ihre Kreativagenturen. Die wachsende Bedeutung unterstreicht auch das Ranking der beliebtesten deutschen Werbevideos 2016 auf Youtube: Vier Spots der Top 5 drehen sich um Weihnachten - darunter auch der Spitzenreiter Deutsche Telekom.

Die 10 beliebtesten Youtube-Werbevideos 2016 in Deutschland:

Deutsche Telekom - Der magische Adventskalender

Edeka - #Zeitschenken

Netto - Katzen

Paypal - Träume sind zum Teilen da

Bahlsen - Das ist Weihnachten

125 Jahre Leibniz Butterkeks - Immer für dich da

Nike Football - The Switch

#MiniView - Das Miniatur Wunderland auf Google Maps

Opel - Reichweite, die einen umhaut

Seat - Ein neuer Blickwinkel auf das Großartige

Der Telekom-Film "Der magische Adventskalender" (Agenturen:und) kommt bis heute weltweit auf rund 13 Millionen Youtube-Views - und sicherte sich Platz 1 in dem Ranking. Das Nachsehen hatte, das im Vorjahr mit "Heimkommen" noch klarer Spitzenreiter war. Für den einmal mehr von Jung von Matt/Elbe entwickelten Film "#Zeitschenken" war 2016 "nur" Platz 2 drin. Auf Platz 5 landet zudem, das mit der eigenwilligen Weihnachtsdefinition eines kleinen Jungen (Agentur: Labamba) einen Überraschungserfolg landete. Auch den viertplatzierten Spot "Träume sind zum Teilen da" kann man unter anderem aufgrund seines Launchtermins im Dezember zu den Festtagskampagnen zählen, auch wenn die rührende Geschichte um eine kleine Boxerin keinen direkten Weihnachtsbezug hat.Den einzigen Beitrag in den Top 5, der sich thematisch nicht um das Fest dreht, liefert Netto mit seinem Katzen-Spot, der voller Anspielungen auf berühmte Internet-Katzen steckt. Zudem hat es ein internationaler Spot unter die Top 10 geschafft: der grandiose-Film "The Switch" mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo zur Europameistermeisterschaft (Agentur: Wieden + Kennedy)."Einzigartige Werbung wird von Millionen Menschen freiwillig gesucht, gesehen, geteilt und weitererzählt. Das ist der Traum eines jeden Werbetreibenden. Unsere zehn Gewinner haben genau das geschafft. Wir freuen uns, dass YouTube ihnen die perfekte Plattform dafür bietet", sagt, Industry Leader Creative Agency bei Google Deutschland. Insgesamt erreichten die zehn erfolgreichsten Videos laut Angaben von Google eine Wiedergabezeit von über 100 Jahren.Um die zehn beliebtesten Werbevideos zu ermitteln, hat Youtube die Zahl der aus Deutschland erfolgten Abrufzahlen im Jahr 2016 gemessen. Für das Ranking wurden nur Videos berücksichtigt, die einen Mindestanteil an unbezahlten Views aufweisen konnten. So sollte sichergestellt werden, dass kein Werbetreibender sich den Platz in der Liste mit einem großen Werbebudget erkaufen konnte. tt