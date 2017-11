Youtube-Charts Radeberger hängt L'Oréal und die Deutsche Bahn ab

Radeberger ist mit seiner Werbung auf Youtube derzeit omnipräsent - und offenbar auch erfolgreich. Das belegen die Youtube-Charts des Monats Oktober, die Google Deutschland exklusiv für HORIZONT Online erhebt. Dabei landet die Biermarke mit einem Marketingstunt auf Platz 1 - vor L'Oréal Paris und der Deutschen Bahn.

Youtube-Charts Bei den Youtube-Charts werden nur Werbevideos berücksichtigt, die einen Mindestanteil an unbezahlten Views aufweisen. So wird sichergestellt, dass sich kein Werbungtreibender den Platz in der Liste mit einem großen Werbebudget erkaufen kann.

Die Top 5 im Einzelnen:

1. Teilen

Radeberger - Bist du bereit für ein Radeberger?

2. Teilen

L'Oréal Paris - Mein Perfect Match

3. Teilen

Deutsche Bahn - Nico vs. Nico vs. Nico

4. Teilen

Proschmelz - Der neue digitale Proschmelz Strong&White Spot

5. Teilen

E.On - Delicious dessert charges phone #tmrrwlab

"Bist du bereit für ein Radeberger?" heißt die Reifeprüfung der etwas anderen Art, zu der Radeberger Passanten in Berlin eingeladen hat. Dabei trat die Brauerei mithilfe eines interaktiven Billboards mit den Menschen in Kontakt und forderte sie auf, kleine Aufgaben zu lösen. Die Belohnung: ein kaltes Bier aus einem neben dem Billboard platzierten Radeberger-Kühlschrank. Und das unterhaltsame Video (Kreation:, Frankfurt) kommt bei den Usern offenbar sehr gut an: Über eine Million Views in rund drei Wochen katapultierten den Clip an die Spitze der Youtube-Charts.Damit verweist der Bierbrauer die Spots von, derundauf die Plätze zwei bis fünf. Beim DB-Konzern zeigt man sich jedoch auch mit Platz drei in den Youtube-Charts zufrieden: "Die guten Ergebnisse bestätigen, dass sich eine integrierte Kampagnenplanung auszahlt. Im Fokus muss man dabei die unterschiedlichen Zielgruppencluster und dazugehörigen Vertriebskanäle haben, wie zum Beispiel Youtube. Ein großer Erfolgsfaktor war sicherlich die Wahl unseres Markenbotschafters Nico Rosberg ", sagtLeiterin Marketing & PR bei der Deutschen Bahn. tt