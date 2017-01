Youtube-Charts Paypal landet mit Weihnachtskampagne an der Spitze

Die Top 5 im Einzelnen:

Paypal - Träume sind zum Teilen da

Bahlsen - Das ist Weihnachten

Coca-Cola - Schneeballschlacht in Virtual Reality mit Dner und izzi | #CokeTVMoment

Volkswagen - Farewell WRC 2016

Ford - Wir möchten #DankeSagen

Sowohl der Paypal-Film "Träume sind zum Teilen da" als auch Bahlsens "Das ist Weihnachten" (Kreation:, Hamburg) kommen bis heute auf weit über 4 Millionen Klicks auf Youtube und waren im Dezember 2016 die am meisten angeschauten und geteilten Werbeclips auf der Plattform in Deutschland. Auf Platz 3 liegt mit dem Coca-Cola-Branded-Content-Formatzudem ein Dauergast in den Youtube-Charts.Komplettiert werden die Top 5 des vergangenen Monats von zwei Auto-Werbefilmen:auf Platz 4 blickt in seinem "Farewell"-Video mit spektakulären Bildern auf die abgelaufene WRC-Rallyesaison zurück. Auf Rang 5 liegt die charmante "#DankeSagen"-Kampagne von Ford , mit der der Autobauer Postboten in der Vorweihnachtszeit ein unerwartetes Ständchen gesungen hat. tt