Youtube-Charts Lidls "La La Land"-Viralhit hängt die Konkurrenz ab

Das von der "Goldenen Kamera" bekannte Ryan-Gosling-Double Ludwig Lehner spielt die Hauptrolle in "Li Dl Land"

Es war eigentlich nicht anders zu erwarten: Für das Original "La La Land" gab es sechs Oscars, für Lidls Social-Media-Adaption "Li Dl Land" (Agentur: Le Geek) gibt es Platz 1 der Youtube-Charts im September. Die Liebesgeschichte über Emma und dem vom Ryan-Gosling-Double gespielten "Ryanhold", die einen neuen Seitenhieb in Richtung Edeka enthält, wurde rasant zum Viralhit, das Originalvideo verzeichnet auf Youtube aktuell 1.632.071 Aufrufe (Stand: 16. Oktober 2017). Die Mitstreiter Tena Men, Warsteiner und die Volksbanken Raiffeisenbanken machen die Top 5 komplett.

YOUTUBE-CHARTS Bei den Youtube-Charts werden nur Werbevideos berücksichtigt, die einen Mindestanteil an unbezahlten Views aufweisen. So wird sichergestellt, dass sich kein Werbungtreibender den Platz in der Liste mit einem großen Werbebudget erkaufen kann.

Die Top 5 im Einzelnen:

1. Lidl: LI DL Land - A Lidl bit of Hollywood 2. Tena Men: Golf 3. Warsteiner: "Auf ein WIR mit Jürgen" - #8 Selfie mit Messi 4. Volksbank: Obst- und Gemüsehändler Didi präsentiert: Finanzberatung 5. Volksbank: Von Mittelstand zu Mittelstand





Platz 2 belegtmit dem Video "Golf". Der Clip ist allerdings nicht neu, sondern wurde bereits am 25. Juli hochgeladen und erschien schon einmal im April 2016 auf dem Youtube-Channel von Tena. Das ungelistete Video vom Juli verzeichnet derzeit 1.124.342 Aufrufe. Darauf folgt auf Rang 3 die achte Episode der-Webserie "Auf ein Wir mit Jürgen". In der Folge talkt Markenbotschafter Jürgen Klopp mit dem Schauspieler Moritz Bleibtreu.Diemachen mit zwei Videos die Top 5 komplett. Auf Platz 4 landet ein Clip ihrer aktuellen Online-Kampagne , in der Markthändler zu Influencern werden. Diesmal ist es der Obst- und Gemüsehändler Didi. Den fünften Rang belegt ein Image-Film der Banken über die Förderung des Mittelstands. bre