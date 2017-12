Youtube-Charts Jung von Matt fährt Doppelsieg mit Saturn und BVG ein

Youtube-Charts Bei den Youtube-Charts werden nur Werbevideos berücksichtigt, die einen Mindestanteil an unbezahlten Views aufweisen. So wird sichergestellt, dass sich kein Werbungtreibender den Platz in der Liste mit einem großen Werbebudget erkaufen kann.

Die Top 5 im Einzelnen:

Saturn - Anna

BVG - Ohne uns

Deutsche Telekom - Weihnachts-Spot mit Justin Bieber - Telekom erleben

Mercedes-Benz S-Class - King of the City Jungle

Tedi - #DekorierenistLiebe

Auf Youtube kommt der Spot "Anna", der von der ersten, sehr emotionalen Virtual-Reality-Erfahrung eines alten Mannes erzählt, bis heute auf über vier Millionen Views. Der BVG-Film, in dem der Münchner-Freiheit-Hit "Ohne dich (schlaf' ich heute Nacht nicht ein)" neu interpretiert, zählt über drei Millionen Klicks. Abgerundet werden die Top 5 im November von dem amüsanten Mercedes-Benz-S-Klasse-Spot "King of the City Jungle" auf Platz vier."Mit 'Anna' haben wir ganz Deutschland berührt und für eine angeregte Diskussion gesorgt. Nicht nur in der Werbebranche, sondern viel wichtiger, bei unseren Kunden", sagt, Leiter Marketing bei Saturn Deutschland über den erfolgreichen Spot. "Durch die enge Verbindung der Marke Saturn mit einem gesellschaftlichen relevanten Thema haben wir gleichzeitig den Grundstein für unsere neue Positionierung gelegt, mit der wir zeigen, wie Technik das Leben bereichern kann – in guten wie in schwierigen Momenten." tt