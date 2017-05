Youtube-Charts Immowelt-Rap und Nettos Osterhasen-Story halten sich an der Spitze

Immowelt-Rap und Nettos Osterhasen-Story halten sich an der Spitze

Die beiden Kampagnen, die bereits in den Youtube-Werbecharts im März auftauchten, besetzen auch im April die ersten Plätze: Immowelt und Netto tauschen ihre Ränge an der Spitze des Rankings. Das Immobilienportal landet dieses Mal mit der "Wohne wie auch immo du willst"-Kampagne auf Platz 1, der Discounter rutscht mit seiner "Osterhasen-Überraschung" auf Platz 2.

Mehr als 12.300 Aufrufe sammelte der Immowelt-Spot seit seiner Veröffentlichung auf der Video-Plattform und katapultiert sich so an die Spitze der Youtube-Charts im April (Stand: 12. Mai). Der Rap-Song über einen Mann, den seine Freundin aus Platzgründen aus ihrer Wohnung schmeißt und der sich dann auf Immowelt auf die Suche nach einer neuen Unterkunft macht, kommt offenbar bei den Usern gut an. Die überzeichnete Story der Agentur FYFF mit Kalauern wie "Ich park meine Limo und bleib hier für immo" kassierte fast 8.500 Likes. Deutlich mehr Daumen hoch (circa 25.000), aber weniger Views (circa 11.000), bekam der animierte Oster-Spot von Netto rund um die "wahre Geschichte des Osterhasen", der im März noch auf Platz 1 landete.

Youtube-Charts Bei den Youtube-Charts werden nur Werbevideos berücksichtigt, die einen Mindestanteil an unbezahlten Views aufweisen. So wird sichergestellt, dass sich kein Werbungtreibender den Platz in der Liste mit einem großen Werbebudget erkaufen kann.

Hinter den beiden Spots, die schon im letzten Ranking vorn lagen, konnten Michelin und Otto einen Platz in den Youtube-Charts ergattern. Michelin besetzt mit seinem emotionalen "Wenn Sie am meisten gebraucht werden"-Spot Rang 3, Otto landet mit einem humorvollen und überspitzten "Ricardo testet"-Video auf Platz 4. Ein Dauerkandidat für Platz 5 könnte CokeTV werden. Der Youtube-Kanal landete im März zwar mit einem anderen Video auf diesem Rang, besetzt ihn nun aber erneut mit dem Clip "Fußball-Fun mit Izzi und CrispyRob". Auffällig: Das Thema Fußball gefällt den CokeTV-Fans. bre

Das sind die Top 5 der Youtube-Charts im April: