Youtube Charts Die Oma von Berlin Linienbus hängt Samsung und Nike ab

Der Werbespot von Berlin Linienbus ging im August durch die Decke Foto: Berlin Linienbus

Was ist der Unterschied zwischen der Fußball-Bundesliga und Youtube? Anders als in der vom FC Bayern dominierten höchsten deutschen Spielklasse schaffen es im Youtube-Ranking der erfolgreichsten Werbevideos auch mal Außenseiter auf Rang 1. Im August ist es Berlin Linienbus mit einem Viral gelungen, an namhaften Marken wie Samsung und Nike vorbeizuziehen.