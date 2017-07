Youtube-Charts Der Brotdosen-Spot von Jung von Matt erobert die Herzen

"Leos Geheimnis" landet in den Youtube-Charts im Juni auf Platz 1

Im Juni gingen zufällig innerhalb von nur wenigen Tagen gleich zwei Spots on air, die eine rührende Geschichte rund um eine leere Brotdose erzählen. Zuerst wurde ein Film von, dann legte Jung von Matt in Deutschland mit einem Spot für das SOS Kinderdorf nach. Letzterer eroberte die Herzen der User offenbar genau so wie sein norwegischer Vorgänger: "Leos Geheimnis" landet auf Platz 1 der Youtube-Charts im Juni.