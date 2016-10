Youtube-Charts BVG landet mit Viralhit "Alles Absicht" ganz vorne

Die Berliner Verkehrsbetriebe BVG haben ihren nächsten Viralhit: Knapp ein Jahr nach "Is mir egal" sammelt auch der selbstironische Imagespot "Alles Absicht" (Kreation: Jung von Matt/Elbe, Hamburg) auf Youtube fleißig Klicks und steht nach drei Wochen bei rund 2,5 Millionen Views. Das bedeutet Platz 1 in den Youtube-Werbecharts des Monats September.

Die Top 5 im Einzelnen:

BVG - Alles Absicht

Pampers - #PampersPapa

Volkswagen - Der neue Amarok

Braun Series 9 - Ready to win mit dem FC Bayern München

Head & Shoulders - Mystery Test

Auf Platz 2 landetmit einem Online-Film, in dem erstmals die Väter und nicht die Mütter die neueste Windelgeneration der Marke präsentieren. Der sympathische Clip vonkommt bis heute auf mehr als 1,8 Millionen Klicks. Auf Platz 3 der Youtube-Werbecharts, für die sowohl bezahlte als auch Earned Views berücksichtigt werden, kommenundmit dem geheimnisvollen und komplett am Computer entstandenen Online-Launchfilm für das Modell Amarok.Komplettiert werden die Top 5 im September von zwei Procter-&-Gamble-Marken: zum einen, das sowohl Online als auch im TV mit den FC-Bayern-Stars Jerôme Boateng, Philipp Lahm, Robert Lewandowski und Co. für seine Rasierer trommelt (Kreation:, Hamburg), und zum anderen. In dem Turorial "Mystery Test" wirken auch die Influencerinnen Nihan, Luisa Lión, Kira und Janina mit und dürften der Marke besonders hohe Reichweiten beschert haben. tt