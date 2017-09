Youtube-Charts Apple-Film mit "The Rock" und Siri erobert die Spitze

In "The Rock x Siri: Dominate The Day" reist "The Rock" mit Siri durch die Welt

Youtube-Charts Bei den Youtube-Charts werden nur Werbevideos berücksichtigt, die einen Mindestanteil an unbezahlten Views aufweisen. So wird sichergestellt, dass sich kein Werbungtreibender den Platz in der Liste mit einem großen Werbebudget erkaufen kann.

Die Top 5 im Einzelnen:

Apple - iPhone 7: The Rock + Siri - Dominiere den Tag

Edeka - Wie viel Panda steckt in dir?

Anti Brumm - Elixir of Life - Lunch

Netto - Immer Marken. Immer günstig. Immer Netto. III

Anti Brumm - Elixir of Life - Dessert

Der emotionale Edeka-Film "Wie viel Panda steckt in dir?" (Agentur: Jung von Matt), mit dem die Supermarktkette gemeinsam mit WWF für mehr Nachhaltigkeit im Alltag eintritt, kommt in rund vier Wochen bereits auf über 3 Millionen Views auf Youtube - und auf Platz zwei in den Youtube-Charts im August. Dazu schafft es mit dem Netto-Spot ein Film wieder in das Ranking, der bereits im Februar gelauncht wurde, aber immer noch mit Paid Media von Netto gepusht wird.Komplettiert werden die Top 5 der Youtube-Charts von Anti Brumm, das gleich mit zwei Spots aus der düsteren "Elixir of Life"-Kampagne im Ranking vertreten ist. "Wir werden mutiges Storytelling als Teil des Content Marketings in unseren Markenstrategien zukünftig noch stärker verankern", erklärt Eberhard Stork, Marketingleiter von Hermes Arzneimittel. "Vor allem die dabei gewonnene organische Reichweite wirkt sich positiv auf die Markenerinnerung, Kaufbereitschaft bzw. Markenloyalität aus." tt