Valentinstag Das sind die besten Markenauftritte zum Tag der Liebe

Seit einigen Jahren ist der Valentinstag ein Ereignis, das viele Marken als Anlass zur romantischen, witzigen und teilweise gar absurden Kommunikation nutzen. Auch 2017 hat in dieser Hinsicht wieder einiges zu bieten. HORIZONT Online zeigt die besten Markenauftritte zum Tag der Liebe in loser Reihenfolge.

Die 11 besten Valtentinstags-Kampagnen 2017 im Einzelnen

Coco de Mer und Pamela Anderson - Take Your Breath Away

Blush - Fuck this Valentine's Day

Das Blush-Motiv ist bewusst doppeldeutig - und damit für Valentinstags-Freunde genauso geeignet wie für jene, die den Tag der Liebe nicht mögen (Bild: Blush)

Burger King - Valentine's Cup

Galaxy - Chase

Domino's - Domino's Wedding Registry

Domino's Pizza bietet zum Valentinstag die etwas anderen Hochzeitsgeschenke an (Bild: Domino's)

Air New Zealand - #GoingTheDistance

Interflora - Love Conquers All

Shutterstock - Ugly & Forgotten

Droga 5 und Shutterstock drucken die hässlichsten Tiere der Welt auf Valentinstags-Karten - die Botschaft: "After all, true love is blind." (Bild: Shutterstock)

Sixt - Valentinstag mit einer Frau vs. als Single-Mann

Einen Tag lang die Ruhe genießen und 289 € mehr im Geldbeutel? Wer hat seine Entscheidung gefällt? pic.twitter.com/pLZTHlJf4g — Sixt Deutschland (@SixtDE) 13. Februar 2017

Ryanair - Liebe ist kompliziert. Unsere günstigen Preise sind es nicht

Visa - Uncommon Truths

Wie der Valentinstag für kreative Produktideen genutzt werden kann, zeigen in diesem Jahr zum Beispiel die beiden Fastfood-Riesenund. Während die Burger-Kette mit dem simplen Kniff, einen Getränkebecher mit zwei Strohhalm-Öffnungen zu versehen (Agentur: Buzzman), verliebte Paare einander noch näher bringt, will der Pizzalieferant kurzerhand den Markt für Hochzeitsgeschenke erobern und bietet auf der Website DominosWeddingRegistry.com verschiedene Geschenkideen zwischen 15 und 100 Dollar an - natürlich mit persönlicher Grußbotschaft an die frisch vermählten Eheleute.Die Berliner Dessousmarke(Agentur: Glow) trifft dagegen mit einer simplen und doppeldeutigen Outdoor-Anzeige ins Schwarze: "Fuck this Valentine's Day" lautet der bewusst doppeldeutige Slogan auf dem Plakat, der sowohl Valentinstags-Freunde als auch -Hasser gleichermaßen anspricht.Besonders skurril - aber dennoch für den guten Zweck - ist die Aktion "Ugly & Forgotten" von der Agenturund. Das Kreativduo hat Postkarten mit romantischen Botschaften entwickelt, die es in dem Online-Shop für 3,50 britische Pfund zu kaufen gibt. Der Clou: Die Karten zeigen einige der vermeintlich hässlichsten Tiere der Welt, wie den Blobfisch, den Nasenaffen oder den indischen Froschlurch Nasikabatrachus Sahyadrensis. Und mit dem Kauf einer Postkarte können die Menschen nicht nur einen ungewöhnlichen Liebesgruß verschicken - sondern mit der Spende gleichzeitig die Tiere vor dem Aussterben bewahren. Die Erlöse gehen nämlich zu großen Teilen an Artenschutz-Organisationen.Natürlich setzen einige Marken auch auf klassisches Storytelling: So berühren Interflora (Agentur: Brandhouse) und die britische Schokoladen-Marke (AMV BBDO) mit herausragend exekutierten und berührend erzählten Filmen zum Thema Liebe. Vielleicht der größte Überraschungserfolg gelingt dem Lingerie- und Sex-Toys-Händlermit dem geheimnisvollen Spot, in dem Ex-Baywatch-Nixenach längerer Zeit mal wieder einen großen Auftritt hat - und offenbart, warum sie Valentinstag lieber allein verbringt.Zusammengestellt von Tim Theobald