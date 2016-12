Unruly Lidl landet mit Santa Clara auf Platz 4 der meistgeteilten Weihnachtsspots 2016

Mit seinem Appell für heterogenere Weihnachten und Emily Roberts als "Weihnachtsfrau" hat es der Lebensmitteldiscounter Lidl in die Top 10 der weltweit meistgeteilten Weihnachtsspots geschafft. Der Spot mit dem Titel "Weihnachten ist für alle. Lidl auch." wurde laut Unruly seit seiner Veröffentlichung am 23. November bereits 381.479 Mal bei Facebook, auf Twitter und in Blogs geteilt und kommt damit auf Platz 4.

1. Teilen

John Lewis: #BusterTheBoxer - 2.022.331 Shares

2. Teilen

Heathrow: Coming Home for Xmas - 455.061 Shares

3. Teilen

Marks & Spencers: Mrs Claus - 451.694 Shares

4. Teilen

Lidl - Weihnachten ist für alle. Lidl auch. #SantaClara - 381.479 Shares

5. Teilen

Allegro - English For Beginners - 373.066 Shares

6. Teilen

Waitrose: #HomeForChristmas - 295.195 Shares

7. Teilen

Amazon - A priest and imam meet for a cup of tea - 261.838 Shares

8. Teilen

Edeka: #Zeitschenken - 253.421 Shares

9. Teilen

H&M: Come Together - A film by Wes Anderson - 249.174 Shares

10. Teilen

Aldi: Keivn the Carrot - 176.347 Shares

Lidl ist damit neben Edekas "#Zeitschenken" (253.421 Shares, Platz 8) das einzige deutsche Video in den weltweiten Top 10. Ebenfalls inspiriert von der "Weihnachtsfrau" war: In dem Video geht "Mrs. Claus" auf eine geheime Mission. Mit 451.694 Shares geht der dritte Platz damit an das britische Kaufhaus. Ähnlich erfolgreich war der Film des, der mit zwei Teddybären warb: 455.061 Mal wurde die Ankunft des Plüschpaares an Europas größtem Flughafen bereits geteilt.Mit einem riesigen Abstand zur Konkurrenz konntedie Pole-Position ergattern: Der Werbespot der britischen Warenhauskette erzielte mit seinem Boxer Buster und dessen unerwarteten Trampolineinlage mittlerweile 2.022.331 Shares. kn