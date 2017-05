Roger Moore Die (00)7 besten Spots mit dem legendären "James Bond"-Darsteller

Seinen letzten Einsatz als Werbebotschafter hatte Roger Moore 2015 für Swisscom Foto: Swisscom

Sein Name war Bond, James Bond: Im Alter von 89 Jahren ist Schauspiel-Legende Sir Roger Moore am Dienstag in der Schweiz verstorben. Der Brite, bekannt geworden durch seine Rolle in "Die 2" und von 1973 bis 1985 siebenmal als Geheimagent 007 im Einsatz, war Zeit seiner langen Karriere auch ein gefragtes Testimonial. Wir verneigen uns vor dem für viele besten Bond aller Zeiten und erinnern mit einer chronologischen Auswahl an seine lange Werbegeschichte.