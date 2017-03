Opel Die wichtigsten Kampagnen von 1960 bis heute

Jetzt ist es offiziell:und Vauxhall von General Motors. Seit 1929 war die Marke Opel in Besitz von GM. HORIZONT Online zeigt prägende Kampagnen zu den wichtigsten Modellen des Herstellers. Und natürlich darf auch der in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnete Auftritt "Umparken im Kopf" von Scholz & Friends nicht fehlen.

Die wichtigsten Opel-Kampagnen im Einzelnen:

1. Teilen

2010er: Opel Insignia mit Jürgen Klopp

2. Teilen

2010er: Opel - Umparken im Kopf

3. Teilen

2010er: Opel Astra - Quantensprung

4. Teilen

2010er: Opel Ampera-e mit Ben Becker

5. Teilen

2010er: Opel Adam - Germany's Next Topmodel

6. Teilen

1990er: Opel Tigra mit Franziska van Almsick

7. Teilen

1990er: Opel Corsa

8. Teilen

1990er: Opel Astra mit Steffi Graf (japanische Version)

9. Teilen

1990er: Opel Corsa mit Tom & Jerry

10. Teilen

1980er: Opel Imagespot Katalysator

11. Teilen

1970er: Opel Manta

12. Teilen

1970er: Opel Rekord

13. Teilen

1970er: Opel Rekord

14. Teilen

1960er: Opel Kapitän

15. Teilen

1960er: Opel Kadett A

Mit der Kampagne, in der Opel neben Dauertestimonialauch auf andere deutsche Promis setzt, schaffte die Marke ab 2014 den Turnaround. Unter der Ägide von Marketingchefinbekam Opel wieder ein Gesicht und führte erfolgreiche neue Modelle wie den Mokka oder den Adam ein. Dabei war der Rüsselsheimer Autobauer seit 1960 praktisch durchgängig mit Kult-Modellen wie Kadett, Rekord und natürlich Manta in der TV-Werbung präsent. Und auch in den 1990ern setzte Opel bereits auf prominente Markenbotschafter.