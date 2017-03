International Women's Day Das sind die 15 besten Markenauftritte zum Weltfrauentag

Procter & Gamble, Dove, Nike, Benetton, Emirates, Facebook - die Liste der großen Marken, die zum heutigen Weltfrauentag Themen wie Gender Equality, gleiche Bezahlung von Männern und Frauen und Diskriminierung aufgreifen, ließe sich noch lange fortsetzen. HORIZONT Online zeigt die 15 eindrucksvollsten Markenauftritte zum "International Women's Day" in loser Reihenfolge.

Die 15 wichtigsten Markenauftritte zum Weltfrauentag im Einzelnen:

Procter & Gamble - #WeSeeEqual

Nike

Emirates

Benetton - United By Half

Burger King

Dove - Real Beauty

Mario Testino hat die neue "Real Beauty"-Motive fotografiert (Bild: Dove/Unilever)

UBS - Driving Change Through Diversity

Facebook - Botschaft von Sheryl Sandberg

Deutscher Olympischer Sportbund

IG Metall

Auch die IG Metall setzt sich zum Weltfrauentag für gleiche Bezahlung von Frauen und Mänern ein (Bild: IG Metall)

One - Armut ist sexistisch

Western Union - #TheRaceIsOn

Gypsy Moth - #SheForHer

Reliance Fresh - #JeeLaZara

ITEM m6 - Superpower Invisible

Leo Burnett Laeufer und ITEM m6 inszenieren Frauen in ihrer neuen Anzeigenkampagne als Superheldinnen (Bild: Leo Burnett)

Der Weltfrauentag am 8. März ist neben dem Super Bowl, dem Valentinstag und der Vorweihnachtszeit ein Datum, das sich die Werbungtreibenden und ihre Kreativagenturen mittlerweile rot im Kalender markieren. Anders ist es nicht zu erklären, dass so viele große Marken den Tag nutzen, um mit aufwendig produzierten Filmen, Anzeigenmotiven oder Social-Media-Content Botschaften zu senden, die auch anno 2017 noch von großer gesellschaftlicher Bedeutung sind.In patriarcharlischen Erdteilen wie Indien oder der arabischen Welt treten beispielsweise Nike undfür die Chancengleichheit von Frauen aller gesellschaftlichen Schichten ein und rufen die Männer dazu auf, Frauen als gleichwertige Partner zu akzeptieren.nutzt den Weltfrauentag für den ganz großen Aufschlag und vereint mit der digitalen Dachmarkenkampagne "#WeSeeEqual" alle P&G-Brands in emotionalen Bildern und Untertiteln - zum Beispiel "Butts don’t care who kick them" und "Households don’t care who head them"), die alle ein Appell für Gleichberechtigung sind.Neben, das seine Dauerbrenner-Kampagne "Real Beauty" mit neuen Geschichten und Motiven von Fotograf Mario Testino fortsetzt, und, das seine weibliche Belegschaft mit einem Online-Film feiert, erzeugenund dermit simplen Facebook-Posts Reichweite - für die eigene Marke genauso wie für das bedeutende Thema.Zusammengestellt von Tim Theobald und Bärbel Unckrich