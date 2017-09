Hugh Hefner Die 5 kultigsten Werbespots mit dem Playboy-Gründer

Hugh Hefner war einer der bekanntesten Verleger der Welt und schuf mit dem Playboy eine der bedeutendsten Medienmarken aller Zeiten. Genauso bekannt war der US-Amerikaner für sein ausschweifendes Leben im Kreise seiner Playmates in der "Playboy Mansion" in Los Angeles.. Zu diesem Anlass zeigt HORIZONT Online die kultigsten Werbeauftritte des Playboy-Gründers.



Mehr zum Thema "Playboy"-Gründer Hugh Hefner im Alter von 91 Jahren gestorben

Bavaria - Hefner (2011)

Stolichnaya Vodka - Would you have a drink with you? (2010)

Guitar Hero 5 - Playboy Playmates Risky Business (2009)

Tanqueray - Distinctive (2002)

2002 war Hugh Hefner Teil der "Distinctive"-Kampagne der Gin-Marke Tanqueray (Bild: Tanqueray)

The Playboy Pipe (1968)

Sogar für die "Hef-Pfeife" warb der Playboy-Gründer in jungen Jahren (Bild: Playboy)

Unter den fünf prägendsten Werbespots und -anzeigen mit dem Kultverleger finden sich drei für Alkoholmarken (Bavaria, Stolichnaya, Tanqueray) und eine für eine Tabakpfeife - ganz sicher auch ein Indiz dafür, dass Hefner sein Leben und sein Häschen-Imperium wie kein Zweiter in vollen Zügen zu genießen wusste.Für den Dreh der Spots von Bavaria und Guitar Hero 5 stellte der Multimillionär zudem gerne seine legendäre "Playboy Mansion" zur Verfügung, in der zeitweise dutzende Playmates wohnten und um die sich unzählige Mythen ranken. Und die Testimonialauftritte von Hefner zeigen auch: Der Mann verfügte über eine gesunde Portion Humor und Selbstironie. tt