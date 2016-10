Halloween Die 15 besten Grusel-Kampagnen

Zeit zum Gruseln: Für Werbungtreibende ist Halloween ein Fixpunkt im Jahreskalender. Ehe heute Abend wieder unzählige Kinder und Jugendliche von Haustür zu Haustür ziehen, um Süßigkeiten einzusammeln, zeigt HORIZONT Online eine Auswahl der besten Halloween-Spots 2016 und der letzten Jahre.

1. Teilen

Dorian & Daniel (Volvo Spec-Spot) - ABC of Death

2. Teilen

Burger King -#ScariestBK

3. Teilen

KitKat - Chase Break

4. Teilen

Smart Forfour - Halloween-Spot

5. Teilen

WWF Canada - Real Scary

6. Teilen

Snickers - Grocery Lady

BBDO New York.









7. Teilen

Mini Countryman - Ahhhhhhhh!

8. Teilen

Ikea - The Shining

9. Teilen

Captain Morgan - Perfect Match

10. Teilen

Lux - Save your Skin

11. Teilen

Axe - Hot Girl vs. Zombie

Bartle Bogle Hegarty

12. Teilen

Skittles - Giant Talking Spider

13. Teilen

Budweiser - Couch Chair

14. Teilen

Audi - Halloween

15. Teilen

Nike - Zombies

Die größte Überraschung unter den Halloween-Spots dieses Jahres ist der Volvo-Spec-Spot "ABC of Death" des viel prämierten Nachwuchs-Regieduos Dorian Lebherz und Daniel Titz. In dem grandios exekutierten und pechschwarzen Film kommen nacheinander mehrere Protagonisten auf unglücklichste Weise zu Tode - ehe ein Volvo XC90 die schwarze Serie durchbricht.Burger King hat schon in der Vergangenheit beweisen, dass es Erzrivale McDonald's gekonnt aufs Korn nehmen kann. Zu Halloween hat der Burger-Riese jetzt eine ganze Filiale in New York in einen Geist verwandelt - der als McDonald's kurzfristig für Angst und Schrecken gesorgt hat.Seit Jahrzehnten predigt KitKat in seiner Werbung die Bedeutung der kleinen Pausen. Dass das offenbar auch für die Jagd eines Kettensägen-Mörders auf sein unschuldiges Opfer gilt, beweist die Marke in ihrem diesjährigen Halloween-Spot.Welche unerwartete Überraschung auf der Rückbank lauern kann, während ein junges Pärchen gerade vor seinem ersten Kuss steht, zeigt BBDO in diesem Herbst für den Smart Forfour . Und das alles nur, weil die Protagonisten eben keinen Smart fahren.Eine Halloween-Kampagne mit ernster Botschaft hat Sid Lee in diesem Jahr für WWF in Kanada umgesetzt. In dem 60-sekündigen Film zeigt die NGO "The Real Scary": Anstelle von Kindern in witzigen Grusel-Kostümen verkleiden sich die Protagonisten hier als Ölpest, Überfischung und Massentierzucht. So macht WWF auf die Schäden, die Menschen der Natur zufügen, aufmerksam.Auf Snickers ist Verlass: Jahr für Jahr gehört die Schokoriegelmarke aus dem Mars-Konzern zu den "Big Spendern" rund um Halloween. So auch 2010 mit dieser grandiosen Kampagne vonEin Serienkiller kommt selten allein, oder? Wie geräumig der Mini Countryman ist, beweist dieser Film von Butler, Shine, Stern and Partners aus dem Jahr 2013 - diverse Aha-Momente inbegriffen.Gruseln zwischen Köttbullar und Billy-Regal? Die Halloween-Kampagne von BBH Asia Pacific für Ikea zeigt, dass sich sogar die Geisterwelt beim schwedischen Möbelhändler gut beraten fühlt Die richtige Vorbereitung ist alles: 2007 hatten die Diageo-Marke und ihre Agentur Grey Worldwide diese charmante Halloween-Idee. Weniger Grusel, dafür mehr Gelächter.Dieser Film von Nachwuchs-Regisseur und Producer Andreas Bruns entstand 2013 an der Filmakademie Baden-Württemberg , kreiert für den Seifenhersteller Lux. Tolle Bilder mit feiner Pointe.Der Axe-Effekt wirkt offenbar auch bei Zombies. In bester Teenie-Horrorfilm-Manier à la Scream bewies die Leadgentur2011 für die Deomarke wie gewohnt Humor.Die Süßigkeiten-Marke Skittles gilt als Halloween-Fan - auch im vergangenen Jahr war das Unternehmen mit seiner neuen Agentur DDB Chicago wieder vertreten. Der Held damals: Eine Geschichten erzählende Riesenspinne.Zugegeben: Bei jeder Halloween-Party geht es immer auch darum, wer mit dem besten Kostüm auftaucht. In diesem Budweiser-Spot von Anomaly aus dem Jahr 2008 ist der Gewinner eindeutig.Teuer dürfte dieser Audi-Spot aus den USA nicht gewesen sein - die Message kommt trotzdem an. Beworben wird die nachtsichttaugliche Kamera des Audi A6.Rasanter und ebenso charmanter Aufschlag von Regisseur Poncho Aguilar und der Produktionsfirma Angel Films für Nike. Botschaft des 2010er Films: Lieber niemals völlig nackt ins Bett steigen.