H&M, Allegro, Otto und Co Die besten Weihnachtskampagnen des Jahres

Die Vorweihnachtszeit ist für große Marken und ihre Agenturen mittlerweile die kreative Hochsaison des Jahres - und wird in den USA höchstens vom Super Bowl getoppt. Auch anno 2016 haben sich John Lewis, Sainsbury's, Apple, Otto, Edeka und Co wieder gegenseitig mit emotionalen Weihnachtsfilmen überboten. HORIZONT Online zeigt die 15 besten Kampagnen des Jahres.

Die Top 15 Weihnachtsfilme 2016:

H&M - Come Together

Allegro - Angielski

Otto - Zeitgeschenk

John Lewis - Buster The Boxer

Heathrow Airport - Coming Home for Christmas

Amazon Prime - A Priest and Imam meet for a cup of tea

Apple - Frankie's Holiday

Lidl - Weihnachten ist für alle da

Sainsbury's - The Greatest Gift

Spanische Weihnachtslotterie - 21 de Diciembre

Edeka - Zeitschenken

Deutsche Telekom - Der magische Adventskalender

Burberry - The Tale of Thomas Burberry

Meijer - Do You See What I See?

Marks & Spencer - Follow The Fairies

Dabei sind es auch diesmal vor allem die Handelsunternehmen - allen voran aus Deutschland und Großbritannien -, die wie in den Vorjahren zu Weihnachten die Glanzlichter in den Werbeblöcken setzen: Die britischen Handelsriesenundsind mit ihren rührenden Geschichten traditionell in den Bestenlisten vertreten,und, das mit "Zeitschenken" das Niveau des überragenden Vorgängers "Heimkommen " nicht ganz halten konnte, schaffen es ebenfalls zum zweiten Mal in Folge unter die Lieblings-Weihnachtsfilme der HORIZONT-Online-Redaktion.Thematisch drehen sich die Kampagnen auch in diesem Jahr vor allem um das Thema Familie und die Bedeutung des Zusammenkommens an den Feiertagen. Manche Marken (wie Edeka und Otto) haben es sich aber auch zur Mission gemacht, den Faktor Zeit in der Kommunikation zu betonen und die Konsumenten mit berührenden Geschichten dazu zu animieren, stressfrei durch die besinnliche Jahreszeit zu kommen. Lidl nutzt die erhöhte Aufmerksamkeit im Weihnachtsumfeld sogar dazu, gemeinsam mit der Hamburger Agentur Überground ein wichtiges gesellschaftliches Thema anzupacken: die Geschlechtergleichheit.Auch auf einen erhöhten Promifaktor setzen die Werbungtreibenden in dieser Weihnachtssaison verstärkt: So hat sich H&M mit Star-Regisseurund Schauspielergleich zwei Oscarpreisträger für "Come Together" an Bord geholt, Sainsbury's mit(und US-Talkerals Sänger) sowiemitsetzen ebenfalls auf berühmte Film-Regisseure. ttAgentur: Adam & Eve/DDB, LondonRegie: Wes AndersonAgentur: Bardzo, WarschauProduktion: Cut CutRegie: Jesper ErisctamAgentur: Heimat, BerlinProduktion: Studio Optix / AKARegie: Marc CrasteAgentur: Adam & Eve/DDB, LondonProduktion: BlinkRegie: Dougal WilsonAgentur: Havas, LondonProduktion: OutsiderRegie: Dom & NicAgentur: Joint, LondonProduktion: HLARegie: Simon RatiganAgentur: TBWA/Media Arts Lab, Los AngelesProduktion: Park PicturesRegie: Lance AcordAgentur: Überground, HamburgProduktion: BigfishAgentur: AMV BBDO, LondonProduktion: Passion PicturesRegie: Sam FellAgentur: Leo Burnett, MadridProduktion: RCRRegie: Santiago ZannouAgentur: Jung von Matt/Alster, HamburgAgentur: DDB, Berlin / Adam & Eve, LondonProduktion: Tony Petersen FilmRegie: Fredrik BondKreation: inhouseProduktion: Black LabelRegie: Asif KapadiaAgentur: The Distillery Project, ChicagoProduktion: Smuggler FilmsRegie: Jamie RafnAgentur: RKCR/Y&R, London