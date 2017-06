Glassdoor-Auswertung Das sind die 10 beliebtesten Manager deutscher Arbeitnehmer

Dieter Zetsche (Daimler), Mark Weinberger (Ernst & Young), Satya Nadella (Microsoft) - diese drei CEOs sind laut einer Befragung von Glassdoor anno 2017 die beliebtesten Manager bei deutschen Arbeitnehmern. Alle drei Top-Manager bekommen von ihren Mitarbeitern eine stolze Befürwortungsrate von 99 Prozent ausgesprochen.

Die Top 10 in Deutschland:

Dieter Zetsche von Daimler (99% Befürwortungsrate)

Daimler-Chef Dieter Zetsche ist bei deutschen Arbeitnehmern der beliebteste Chef (Bild: Daimler AG)

Mark Weinberger von EY (99%)

Mark Weinberger, CEO Ernst & Young (Bild: Screenshot Youtube)

Satya Nadella von Microsoft (99%)

Microsoft-Boss Satya Nadella (Bild: Salesforce.com)

Elmar Degenhart von Continental (99%)

Elmar Degenhart von Continental (Bild: Continental)

Oliver Bäte von der Allianz (99%)

Oliver Bäte, Allianz (Bild: Allianz)

Kasper Rorsted von Adidas (98%)

Kasper Rorsted (Bild: Henkel)

Bill McDermott von SAP (98%)

CEO Bill McDermott kündigt auf der Konzernmesse Sapphire Now einige Neuerungen an (Bild: SAP)

Harald Krüger von BMW (95%)

Harald Krüger wird neuer BMW-Chef (Bild: Unternehmen)

Ralf Hofmann von MHP – A Porsche Company (93%)

Ralf Hofmann, MHP (Bild: Porsche)

Volkmar Denner von Robert Bosch (93%)

Volkmar Denner, Bosch (Bild: Bosch)

Mit dem Glassdoor-Award "Highest Rated CEO 2017" würdigt die Job- und Karriere-Community die Mitarbeiterzufriedenheit in den jeweiligen Unternehmen. Anders als andere Auszeichnungen basiert der Award ausschließlich auf dem freiwilligen und anonymen Feedback von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem vergangenen Jahr. Die Beschäftigten können bei Glassdoor eine Arbeitgeberbewertung abgeben, ihren Geschäftsführer bewerten und die Frage beantworten, ob sie diesen befürworten oder nicht. Darüber hinaus können Mitarbeiter weitere Einblicke in ihren Berufsalltag, ihr Arbeitsumfeld und zu ihrem Arbeitgeber geben.Die beliebsten Chefs der Deutschen kommen dabei aus unterschiedlichen Branchen wie Auto, Soft- und Hardware, Unternehmensberatung und Versicherungen. Auf Platz 1 landet Daimler-CEO Dieter Zetsche, der 2016 noch auf Rang 5 lag. Dagegen schaffte es der Erstplatzierte aus dem Vorjahr Alain Caparros von Rewe, in diesem Jahr nicht mehr in die Top 10 . Neu oder nach 2015 wieder unter den ersten Zehn vertreten sind(MHP),(Adidas),(Microsoft) sowie(Continental). Nur zwei der in den Top 10 auftauchenden Unternehmen haben ihren Hauptsitz außerhalb Deutschlands (Microsoft, Redmond und EY, London). Sechs der zehn beliebtesten Manager sind selbst Deutsche und arbeiten für deutsche Unternehmen."Wir bekommen immer wieder die Rückmeldung von Managern, dass der Glassdoor-Award für Mitarbeiterzufriedenheit eine der höchsten Auszeichnungen für sie ist - denn er reflektiert die Meinung der Mitarbeiter über ihren Job und ihre Vorgesetzten. Ich gratuliere allen Gewinnern zu dieser Auszeichnung", sagt, CEO und Mitbegründer von Glassdoor. "Wir wissen, dass die Befürwortungsrate der Führungskräfte mit der allgemeinen Mitarbeiterzufriedenheit korreliert. Das Vertrauen in Führungskräfte trägt dazu bei, dass Arbeitnehmer langfristig für ein Unternehmen tätig sein wollen. Außerdem hilft es Arbeitgebern im Rekrutierungsprozess und bei der Mitarbeiterbindung."In diesem Jahr wird der Glassdoor-Award für Mitarbeiterzufriedenheit nach 2015 und 2016 zum dritten Mal in Deutschland verliehen. Im Rahmen der Auszeichnung "Highest Rated CEOs 2017" werden zudem Manager in den USA, Großbritannien, Kanada sowie in Frankreich ausgezeichnet. Die Sieger wurden auf Basis ihrer allgemeinen Befürwortungsrate auf Glassdoor im vergangenen Jahr ermittelt.