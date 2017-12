Edeka, Media-Markt, Conrad und Co. 12 Weihnachtskampagnen, die aus dem Einheitsbrei herausragen

Weihnachtskampagnen gehören für viele Werbungtreibende inzwischen zum absoluten Pflichtprogramm. Vor allem die Händler haben immer noch den riesigen Erfolg von Edekas "#Heimkommen" vor zwei Jahren vor Augen - und versuchen sich seither an möglichst epischen, emotionalen und cineastischen Filmen. Gut zwei Wochen vor Heiligabend zeigt die HORIZONT Online-Redaktion ihre Favoriten - in wertungsfreier Reihenfolge.

Die 12 besten Weihnachtskampagnen des Jahres

1. Teilen

Edeka - Weihnachten 2117

2. Teilen

Media-Markt - #Zipfelrausch - Der Filmriss des Jahres

3. Teilen

Saturn - Du kannst mehr - Anna

Next Alster

Alex Feil

4. Teilen

Penny - Zeit sich zu versöhnen

5. Teilen

Otto - Gemeinsam wird's Weihnachten

6. Teilen

Conrad - Der ehrlichste Weihnachtsspot der Welt

7. Teilen

McDonald's UK - Carrot Stick

8. Teilen

Apple - Sway

9. Teilen

John Lewis - #MozTheMonster

10. Teilen

Aldi Australia - The More The Merrier

11. Teilen

Amazon - Give

12. Teilen

Heathrow Airport - #HeathrowBears

In diesem Jahr war die Bandbreite der Weihnachtsauftritte von bekannten Marken besonders groß. Viele - wie zum Beispielund der britische Handelsriese- setzen auf die großen Emotionen und den zur vorweihnachtlichen Gemütslage passenden Kitsch-Faktor. Andere, wie die deutschen Vertreterundüberraschen gemeinsam mit ihren Kreativagenturen Zum roten Hirschen und Dojo mit einer gehörigen Portion Spaß und heben sich so von der Konkurrenz ab. Und bei Aldi Australien steht schon fast traditionell für schräge Kampagnen zum Fest.Agentur: Jung von Matt/Saga, HamburgProduktion: Sterntag FilmRegie: Matthijs van Heijningen Jr.Agentur: Zum roten Hirschen, MünchenProduktion: The MillAgentur: Jung von Matt/, HamburgProduktion: TempomediaRegie:Agentur: Serviceplan Campaign, MünchenProduktion: Stink FilmsRegie: Chiara GrabmayrAgentur: Heimat, BerlinProduktion: Bigfish & RSA FilmsRegie: Danile MulloyAgentur: Dojo, BerlinProduktion: Pretty Ugly Motion PicturesRegie: Niels MünterAgentur: Leo Burnett, LondonProduktion: OutsiderRegie: James RouseAgentur: unbekanntProduktion: RogueRegie: Sam BrownAgentur: Adam&Eve/DDB, LondonProduktion: PartizanRegie: Michel GondryAgentur: BMF, SydneyProduktion: GoodoilRegie: Hamish RothwellAgentur: Lucky Generals, LondonProduktion: SomesuchRegie: Nick GordonAgentur: Havas, LondonProduktion: OutsiderRegie: Dom & Nic Mehr zur Kampagne



Zusammengestellt von Tim Theobald