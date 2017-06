Cannes Sonderauswertung "The Switch" landet bei den Youtube-Charts an der Spitze

"The Switch" landet bei den Youtube-Charts an der Spitze

Pünktlich zum bevorstehenden Start derveröffentlicht Google eine Cannes-Sonderauswertung seiner Youtube-Charts. Im Ranking werden die Werbespots platziert, die auf der Videoplattform seit dem letzten Festival am besten angekommen sind. Auf Platz 1 landet Nike mit seinem Testimonial Cristiano Ronaldo, der in dem Werbespot im Körper eines kleinen Jungen erwacht.

Die Top 10 in der Cannes-Sonderauswertung der Youtube-Charts:

Nike Football: The Switch

Knorr: #LoveAtFirstTaste

Clash of Clans: Hog Rider 360°

Shell: Best day of my life

Purple: How to Use a Raw Egg to Determine if Your Mattress is Awful

Samsung: This is a phone

Cricket Wireless: The Unexpected John Cena Prank | Hidden Camera

Budweiser: Super Bowl Commercial "Born The Hard Way"

Hyundai: A Better Super Bowl

Kia: "Hero’s Journey" Starring Melissa McCarthy

Nike, Knorr und Clash of Clans besetzen die ersten drei Plätze im Cannes-Special der Youtube-Charts. Der Nike-Spot "The Switch", für denverantwortlich zeichnet, wurde bis jetzt ganze 64 Millionen Mal aufgerufen. Das Knorr-Video "#LoveAtFirstTaste" vonhat ganze 60 Millionen Views. Der Clash-of-Clans-Clip von der Kreativagenturzählt bis dato 51 Millionen Aufrufe.Die Zahl der Aufrufe war allerdings nicht allein ausschlaggebend für die Platzierung. "Für die Ermittlung der weltweit beliebtesten Werbevideos seit dem letzten Cannes-Lions-Festival haben wir Signale verglichen, die den Zuschauerzuspruch auf YouTube messen - wie zum Beispiel Sehzeit, Abrufe und das Verhältnis von organischen und bezahlten Views", erklärt Andreas Briese, Direktor YouTube Content Partnerships DACH & CEE. "Wir gratulieren allen, die es in unsere Top Ten Liste geschafft haben – den Marken, den Kreativ- und den Mediaagenturen. Sie alle haben Werbung geschaffen, die weltweit gesehen und geteilt wurde. Werbung, die in unserer Erinnerung bleibt", fügt er an.Rückschlüsse auf die HORIZONT-Favoriten oder die tatsächlichen Juryentscheidungen an der Côte d'Azur lassen die Youtube-Charts allerdings nicht zu. Denn die Bewertungen beruhen auf völlig anderen Kriterien. bre