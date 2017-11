Günter Lewald, B+D Apple, FC Bayern, Edeka & Co 5 Markenclaims, die Vorbildcharakter haben Freitag, 10. November 2017

Apple hat aus Sicht von Günter Lewald alles richtig gemacht © B+D

Der Claim gehört zum Allerheiligsten einer Marke - und wird daher in der Regel auch nur selten über Bord geworfen oder verändert. Beim täglichen Blick in die TV-Werbeblöcke drängt sich allerdings der leise Verdacht auf, dass noch nicht alle Unternehmen die perfekte Lösung gefunden haben. Günter Lewald, Chef der Agentur B+D Communications, ist Fachmann auf diesem Gebiet. Anhand von 5 Beispielen erläutert er, was einen wirklich guten Markenclaim ausmacht.