10 Jahre iPhone Das sind die 13 besten Spots aus einer Dekade

Der allererste Spot - Hello (2007)

iPhone 1 - Amazing (2007)

iPhone 3GS - Break In (2009)

iPhone 4 - Meet Her (2010)

iPhone 4S - Introducing Siri - Rainy Day (mit Zoey Deschanel, 2012)

iPhone 5 - Music Every Day (2013)

Apple-Weihnachtsspot - Misunderstood (2013)

iPhone 5S - Powerful (2014)

iPhone 5S - Strength (2014)

iPhone 5S - Health (mit Joko und Klaas, 2014)

iPhone 7 - Dive (2016)

iPhone 7 - Romeo and Juliet (2016)

Apple-Weihnachtsspot - Frankie's Holiday (2016)

Ob der allererste Spot "Hello" aus 2007, die "Introducing Siri"-Kampagne mit reichlich Unterstützung aus Hollywood oder die großartige Weihnachtskampagne von 2013 um einen Jungen, der heimlich, still und leise ein emotionales Familienvideo mit seinem iPhone dreht - Apple und seine Kreativagentur haben es in den letzten zehn Jahren wie kaum ein anderes Duo verstanden, den Nutzen eines technischen Produkts und neuartige Features (wie zum Beispiel Fitness-Tracker im Jahr 2014) mit so viel Leichtigkeit zu erklären und in bewegende Geschichten zu verpacken.Trotz eines kreativen Durchhängers in den letzten Jahren und mangelnder Innovation der jüngeren Generationen des Smartphones hat Apple gerade zum Ende des vergangenen Jahres wieder in die Spur gefunden - allein drei Spots der Top 12 stammen aus 2016. Und das sind die besten iPhone-Spots im Einzelnen: