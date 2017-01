iPhone 7 Plus Apple feiert die Portraitfunktion - und veralbert die griechische Provinz

Apple iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus und dessen Portrait-Funktion, welche die Schärfe des Hintergrunds reduziert und das zentrale Objekt des Bildes hervorhebt. Die Aufnahmen, die in dem Spot zu sehen sind, sind ausdrucksstarke Portraits, die den Charakter des Models und dessen Eigenschaften gut transportieren. Jeder, so die Botschaft, kann jetzt mit dem iPhone

Na klar: Zum 10. Geburtstag des iPhone muss es Kommunikation geben. Das erwartet die Branche, das erwarten die Fans. Gestern nutzte Apple die Bühne der 74. Golden Globe-Awards, um im Heimatmarkt die Werbetrommel zu rühren - für das