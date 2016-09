"Willst du das, Berlin?" Warum Joko und Klaas für die SPD böse Witze erzählen

ihr Frauen mit Kindern auf der grünen Wiese den Zutritt mit Waffengewalt verhindern? Sagt die andere: Ja!" So geht der "Witz", den TV-Moderator Joko Winterscheidt in dem zweiminütigen Werbespot der SPD Berlin auf einer Parkbank in die Kamera erzählt - und der beispielhaft für die Auftritte der anderen Prominenten in den Clip steht. Klaas Heufer-Umlauf nimmt sich der Homo-Ehe an, Alec Völkel und Sascha Vollmer von The Bosshoss dem Wunsch nach Schließung der deutschen Grenzen beziehungsweise dem deutschen Waffenrecht.

"

Dass dem Zuschauer während der einzelnen Vorträge der Testimonials das Lachen im Halse stecken bleibt, ist von der SPD natürlich beabsichtigt. Am Ende des Spots verrät die Partei: "Das sind leider keine Witze. Das sind unveränderte Originalzitate von Politikern einer Partei, die in Berlin mitregieren möchte" und stellt schließlich die Frage: "Willst du das, Berlin?"Der ungewöhnliche Spot ist Teil der Kampagne "Meine Stimme für Vernunft" und laut Angaben der SPD ohne Zutun einer Werbeagentur entstanden. Vielmehr sei das Video auf Wunsch der auftretenden Werbebotschafter entstanden, die die Kampagne unterstützen, wie, Leiter der Initiative im SPD-Parteivorstand, gegenüber HORIZONT Online zu Protokoll gibt: