Volkswagen Der bewegende Film um einen Trauzeugen und dessen zweite Chance

Wie sagt der Volksmund so schön: Jeder hat eine zweite Chance verdient. Adam&Eve/DDB und Volkswagen UK füllen diese Weisheit jetzt in einem bewegenden Online-Film mit Leben - und geben einem Trauzeugen die Möglichkeit, seine im ersten Versuch verpatzte Hochzeitsrede noch einmal vorzutragen.

Volkswagen SUVs: The Second Speech

Fast vier Minuten lang ist der Film, den Volkswagen in Großbritannien online und in den Social-Media-Kanälen spielt. Doch jede einzelne Sekunde lohnt sich. Denn die wahre Geschichte, die Adam&Eve/DDB erzählt, dürfte wohl die meisten Zuschauer in den Bann ziehen."The Second Speech" beginnt mit einem Ausschnitt aus einem Hochzeits-Amateurvideo. Zu sehen ist Protagonist Jordan, der zur Hochzeitsrede für seine beiden Freunde ansetzt, jedoch schnell kein Wort mehr herausbringt - und die Rede schließlich sichtlich konsterniert abbricht. Dank Volkswagen bekommt Jordan jedoch eine neue Chance, um alles wieder gut zu machen - hinter dem Steuer eines Tiguan. Die Botschaft, die der Autobauer mit dem ungewöhnlichen Werbefilm vermittelt: "Handle everything with confidence in a Volkswagen SUV."Der Online-Clip bildet den Auftakt einer mehrteiligen Content-Reihe, die Volkswagen in UK zum Thema "Confidence" in den Online-Kanälen sowie in Social Media an den Start bringt. Bei Adam&Eve/DDB zeichnen(Group Chief Creative Officer),(Executive Creative Directors),und(Creatives) verantwortlich. Produziert wurde der Film vonunter der Regie von. Die Postproduktion kommt von, der Sound von. Mediaplanung und -einkauf übernahm. tt