US-Wahlen James Franco macht Hillary Clinton zur interessantesten Frau der Welt

James Franco setzt sich für Hillary Clinton ein Foto: Screenshot Youtube

Dass sich Prominente im US-Wahlkampf öffentlich zu Hillary Clinton oder Donald Trump bekennen, ist nicht ungewöhnlich. Kaum eines dieser sogenannten "Endorsements" kommt aber so gewieft daher, wie das von Schauspieler James Franco. In Anlehnung an das legendäre Testimonial "The Most Interesting Man In The World" der Biermarke Dos Equis, macht Franco Hillary Clinton zur interessantesten Frau der Welt.