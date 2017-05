Trolleycam Lidl Irland macht den Einkauf zum Reality-TV-Erlebnis

Hierzulande lässt Lidl derzeit vor allem durchundaufhorchen. In Irland ist der Discounter dagegen mit einer Kampagne on Air, die vielleicht nicht besonders kreativ, dafür aber überaus unterhaltsam ist: Lidl hat einfach die Einkaufswägen von mehreren Kunden mit Kameras ausgestattet und gefilmt, was während des Einkaufs so alles passiert. Das Ganze hat Sitcom-Qualität.

Adrian und Mary den Einkaufswagen immer voller lädt, obwohl er der Meinung ist, sie habe schon genug reingepackt. Oder wenn bei der O'Connor-Familie ein Veganer und ein Junk-Food-Liebhaber unterwegs sind. Auf diese Weise entstand nicht nur ein gutes Stück TV-Unterhaltung, sondern auch der eigentliche Job, nämlich Lidls umfangreiches Sortiment darzustellen, darf als erfüllt gelten. Lidl: Trolley-Cam O'Connor Family

Lidl: Trolley-Cam Adrian and Mary

Lidl: Trolley-Cam Denis and Marie

Die restlichen Filme der Kampagne:

Lidl: Trolley-Cam Luke and Amy

Lidl: Trolley-Cam Craig and Mairead

Lidl: Trolley-Cam The Smyths





Die Kampagne besteht aus insgesamt sechs Spots und zeigt nach Angaben der verantwortlichen Kreativagenturkeine Schauspieler, sondern echte Kunden aus verschiedenen Altersgruppen und Lebenssituationen: Rentner, Familien, Kinder oder werdende Eltern.Dabei kommen einige situationskomische Momente zustande, die viele von uns vom Einkaufen kennen werden. Etwa, wenn das ältere EhepaarDie Kampagnen-Mechanik, daraus macht selbst Chemistry keinen Hehl, basiert auf einem einfachen Insight: Obwohl viele Reality-TV-Shows normale Menschen bei den alltäglichsten Dingen zeigen, erfreuen sich diese Sendungen großer Beliebtheit. In Großbritannien etwa ist das Format " Googlebox " hierfür ein gutes Beispiel. Folglich liege auch der Charme von Trolley-Cam in der ehrlichen und unaufwändigen Darstellung einer Tätigkeit, die jeder kenne, so, Planning Director bei Chemistry. Die Kampagne ist derzeit im irischen TV zu sehen. Außerdem belegt Lidl die Kanäle Print, Online, Radio und Out of Home.Um der Kampagne auch die größtmögliche Glaubwürdigkeit zu verleihen, haben Lidl und Chemistry nicht einfach einen Werbefilm-Regisseur hinter die Kamera gestellt. Regie führte der Dokumentarfilmer, der für seine Werke schon mit dem Europäischen Kurzfilmpreis sowie mit einem Award beim Sundance Filmfestival ausgezeichnet wurde.Ansonsten vertraute Lidl weitestgehend auf die gleiche Crew, die auch schon für die Weihnachtskampagne "Homecoming" verantwortlich war: Neben Chemistry wirkte auch die Produktionsfirmaan der Entstehung der Kampagne mit. Für Prostproduktion zeichnetzuständig. ire