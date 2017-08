"This sucks" Das starke Statement eines Creative Directors zur Weltstillwoche

Stillen oder Burger essen - was sieht in der Nahaufnahme unappetitlicher aus?

Stillen in der Öffentlichkeit scheint immer noch ein kontroverses Thema zu sein. Laut einergegenüber. Jon Lawton kann die Bedenken nicht nachvollziehen. Im Kurzfilm "This sucks" stellt der Regisseur und Creative Director klar, dass Erwachsene beim Essen eigentlich viel unappetitlicher aussehen als Babies.

This Sucks - Othercrowd

„Breastfeeding is nicer than you feeding“ Jon Lawton Teilen

Allein der Titel des Spots "This sucks" ist ein Statement. Aber auch die Bilder, die Jon Lawton anlässlich der Weltstillwoche (1. bis 7. August) im Spot zeigt, haben es in sich. Im Spot ist eine stolze Mutter zu sehen, die ihr Baby stillt. Abwechselnd dazu werden in Zeitlupe Menschen eingeblendet, die gerade eine fettige Speise verzehren - vom dick belegten Hot Dog bis zum Burger. Was sieht ekelhafter aus?Veröffentlicht wurde der Film von der Foto-Websiteund. Regie führte, der als Creative Director bei Stink Studios tätig ist. Als Editor zeichnet, als Producerinverantwortlich. Die PR übernahmenund. Die Musik ist "F*** The Pain Away" von der Sängerin. bre