"The Lego Batman Movie" So witzig trommelt Chevrolet für das Lego-Batmobil

Wenn man Batman ist, hat man es schon nicht immer leicht: Den halben Tag muss man sich mit den verrücktesten Super-Schurken von Gotham City herumschlagen und nebenbei noch ein vermeintlich normales Leben als Bruce Wayne führen. Da braucht man eigentlich nicht noch Ärger mit einer Fokusgruppe, die so gar nichts vom Batmobil hält. Es sei denn, das Ganze ist ein urkomischer Chevrolet-Spot für "The Lego Batman Movie".

All-New LEGO Batmobile from Chevy | Chevrolet

Chevrolet LEGO Batmobile Unveiled at NAIAS Detroit 2017

Der 60-sekündige Online-Film ist Teil der Chevrolet-Kampagne "It's Real People Not Actors", deren Titel wohl nie ironischer und witziger war, als in Zusammenhang mit der Crosspromotion mitzu "The Lego Batman Movie". In dem Commercial wird eine Fokusgruppe danach befragt, welche Zielgruppe wohl Chevys "All-New Batmobil" fahren würde. Die Statements der Probanden - natürlich Legofiguren - sind eindeutig: Der Fahrer eines so speziellen und abgehobenen Autos muss wohl ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben und mächtig einsam sein. Nur einer kann die kritische Beurteilung der schwarzen Karosse ganz und gar nicht nachvollziehen: (Lego-)Batman selbst, der nämlich auch Teil der Fokusgruppe ist, und gegenüber seinen Mitstreitern richtig loswettert.Mit dem sehr witzigen Spot (Agentur:) bewerben Lego und Chevrolet nicht nur den am 9. Februar anlaufenden Film "The Lego Batman Movie", sondern auch das Lego-Batmobil zum Selberbauen . Zudem hat Chevrolet dem ikonischen Auto des Superhelden eine eigene Microsite gewidmet. Höhepunkt der Markenkooperation ist allerdings der Auftritt des Batmobils in "Lebensgröße" auf der Detroit Motor Show, das in 1800 Arbeitsstunden aus 344.187 Legosteinen zusammengebaut wurde (siehe Video oben). So kreativ kann eine Crosspromotion sein. tt