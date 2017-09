"Tatort"-Kommissar Wenn Axel Prahl es mal nicht mit Mördern und Leichen zu tun bekommt

Axel Prahl kann auch mit großen Tieren umgehen Foto: Yorck Kinogruppe

Eigentlich kennt man Axel Prahl als den leicht knorrigen Kommissar Thiel aus dem Münsteraner "Tatort". In der Werbung sah man den 57-Jährigen bislang vorwiegend für Toyota. Für die Yorck Kinogruppe schlüpft der Schauspieler aber nun in eine andere Rolle als die des hartnäckigen Ermittlers: Zur Eröffnung des Kinos Delphi Lux in der Berliner Kantstraße schlägt sich Prahl zur Abwechslung mal nicht mit Leichen und Mördern herum, sondern mit einer etwas anderen Klientel.