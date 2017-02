Super Bowl Wie ein fast-geheimer Avocado-Bund die letzten Mythen der Menschheit verrät

Problem des Geheimbunds von Avocados From Mexico: er kann keine Geheimnisse bewahren Foto: Avocados from Mexico

Donald Trumps geplanter 20-Prozent-Einfuhrsteuer auf mexikanische Güter zum Trotz: Auch beim Super Bowl LI behält die Organisation Avocados From Mexico ihren humoristischen Werbeansatz bei und zeigt in einem witzigen Spot auf, wo die wahren "Probleme" des Gattungsmarketings liegen: Die Avocado ist schlicht und ergreifend zum Massenphänomen geworden. Der Grund sind die #AvoSecrets, mit denen es ein pseudo-geheimer Geheimbund offenbar nicht ganz so genau nimmt.