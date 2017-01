Wix legt nach. Der Anbieter von Web-Baukästen setzt auch bei seinem zweiten Aufschlag im Vorfeld des diesjährigen Super Bowl auf James-Bond-Action und einen Koch, der nichts anbrennen lässt.

Wix Super Bowl 2017 Part 2



Wer geglaubt hatte, dass die Geschichte von Koch und Restaurauntbesitzer Felix schon auserzählt ist, der muss sich in die Reihe der Irrenden einreihen. Nachdem die israelische Schauspielerin(Wonder Woman in "Batman vs. Superman: Dawn of Justice") und der britische Schauspieler("The Expendables", "Fast & Furious 7") im ersten Spot fein säuberlich seinen Laden zerlegt hatten und Felix auf Foodtruck-Besitzer umgesattelt hat, konnte man den leidgeprüften Mann eigentlich in Sicherheit wähnen. Doch die beiden haben Gefallen daren gefunden, Felix immer wieder in ihre Geschichten hineinzuziehen.Und so kapern Gadot und Statham den Foodtruck, weil sie sich wieder dunkler Gestalten erwehren müssen. Die Verfolgungsjagd im James-Bond-Mission-Impossible-Stil ist rasant, actionreich und endet auf einem Schiff. Für Felix ist das wieder kein Problem. Mit den Web-Baukästen von Wix passt er seine Seite sekundenschnell an - diesmal zur Gourmet Dinner Cruise.Die Multi-Channel-Kampagne entstand inhouse. Das in San Francisco ansässige Kreativ-Teamundunterstützte Wix dabei. Regie führteUnd es würde kaum wundern, wenn da bis Sonntag noch ein weiterer Film auftauchen würde. mir