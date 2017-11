Spanische Weihnachtslotterie Warum Leo Burnett eine Außerirdische mit einem Lottospieler verkuppelt

Die spanische Weihnachtslotterie zählt spätestens seit "Justino" 2015 zu den Marken, auf deren Weihnachtsspots die Welt wartet. In diesem Jahr liefert die Lotería de Navidad einen 20-Minüter, der die übernatürliche Liebesgeschichte einer hübschen Außerirdischen und eines Lottospielers erzählt. Für die Regie wurde der renommierte Spanier Alejandro Amenábar engagiert, dessen Film "Das Meer in mir" (2004) unter anderem mit einem Oscar und dem Golden Globe ausgezeichnet wurde.

Anuncio Lotería de Navidad 2017 – #DANIELLE, una película de Alejandro Amenábar

#DANIELLE ---La mirada de Daniel (versión TV) --- Anuncio de la Lotería de Navidad 2017

Kern der im Spot #Danielle erzählten Lovestory ist eine neue Funktion der spanischen Weihnachtslotterie. Es war bereits möglich, dass sich zwei Spieler Lotterienummern teilen, doch in diesem Jahr können sich Lotto-Fans auch mit Fremden zusammentun und mit ihnen gemeinsam gewinnen . Was daraus alles entstehen kann, erzählt die verantwortliche Agentur Leo Burnett Madrid in 20 Minuten.In #Danielle geht es um die Geschichte des gleichnamigen blonden Weihnachtsengels Danielle, der sich - kaum auf der Erde gelandet - durch Zufall in die Lotterieschlange stellt. Dort trifft sie auf den begeisterten Lottospieler Daniel, der sich mit der Fremden euphorisch zwei Losnummern teilt. Spätestens ab diesem Zeitpunkt sind die beiden wie durch Zauberhand miteinander verbunden und finden immer wieder zueinander. Romantischer geht's nicht.Die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie findet alljährlich am 22. Dezember statt und gilt als größte Lotterie der Welt. Die Kreation von #Danielle stammt erneut von Leo Burnett Madrid, die 2016 mit "Justino" für den gleichen Kunden bereits einen Cyber Grand Prix gewannen. #Danielle wurde bei Leo Burnett unter anderem von Chief Creative Officer, die Creative Directorsundund den Art Directorsundbetreut. Die Produktion übernahm. Neben dem 20-Minüter gibt es auch einen kürzeren TV-Spot, der dreieinhalb Minuten lang ist, sowie weitere Online-Aktivitäten. bre