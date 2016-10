Sicherheitsvideo Videokünstler Zach King zaubert für Turkish Airlines

Turkish Airlines Safety Video mit Zach King

Der 25-jährige US-Amerikaner ist bekannt dafür, in seinen Videos durch spezielle Bearbeitung Dinge verschwinden bzw. auftauchen zu lassen oder Gegenstände im Nu so zu verändern, dass der Betrachter keine Schnitte wahrnimmt. Durch seine sympathisch-fröhliche Art und seine große Fangemeinde - allein auf Youtube hat King mehr als eine Million Abonnenten - wurde er auch für Marken zum begehrten Werbebotschafter, beispielsweise für Opel Nun macht sich auch Turkish Airlines Kings Fertigkeiten zunutze: Im neuen Safety Video der Airline demonstriert King die verschiedenen Sicherheitsanweisungen und gibt dabei jede Menge Kostproben seiner digitalen "Zauberkünste".Damit wagt sich Turkish Airlines auf das Terrain, das zuvor jahrelang von Air New Zealand besetzt worden war. Die neuseeländische Fluggesellschaft begann um die Jahrtausendwende damit, die im eigenen Land gedrehte "Herr der Ringe"-Verfilmung in den Sicherheitsvideos an Bord aufzugreifen. Neben den filmischen Ausflügen nach Mittelerde produzierte die Airline auch den prominent besetzten Film " Safety in Hollywood "."Sicherheit steht bei Turkish Airlines in allen Belangen an erster Stelle. Prägnante und ansprechende Sicherheitsanweisungen werden immer wichtiger", sagt, Vorstandsvorsitzender von Turkish Airlines. "Bei Turkish Airlines sind wir stets auf der Suche nach den effektivsten und innovativsten Wegen, um einen exzellenten Service zu liefern, hohe Erwartungen zu erfüllen und gleichzeitig den höchsten Sicherheitsstandard in allen Bereichen zu gewährleisten."Bislang galt nicht zuletzt die Werbung von Turkish Airlines als exzellent. Gemeinsam mit der Agentur Crispin, Porter + Bogusky und den Testimonials Kobe Bryant und Lionel Messi sorgte das Unternehmen für einige hochgelobte, im Netz tausendfach geteilte Werbe-Highlights. ire