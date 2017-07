"Shot in iPhone" Star-Regisseur Michael Gondry erzählt die fabelhafte Geschichte eines einsamen Dreirads

Apple - Détour - A film by Michel Gondry

Der Kurzfilm mit dem Titel "Détour" (dt.: "Umweg") erzählt die Geschichte einer jungen Familie, die mit ihrem VW-Bus in die Ferien aufbricht, wobei die jüngste Tochter darauf besteht, dass ihr liebgewonnenes Dreirad mitkommt.Doch kurz nach dem Aufbruch der Protagonisten passiert das Unglück: Das Dreirad fällt vom Gepäckträger des Busses. In der Folge begleitet die Kamera einerseits die Familie in ihrem Urlaub und andererseits das Dreirad, wie es zum Leben erwacht und sich durch halb Frankreich auf die Suche nach seinen Besitzern macht - überraschendes "Happy End" inklusive.Der von Gondry, der 2005 mit "Vergiss mein nicht" den Oscar für das beste Originaldrehbuch gewann, mit viel Liebe zum Detail umgesetzte "Shot on iPhone"-Film ist auf der Apple-UK-Website zu sehen . Auf der Landingpage erhalten die Nutzer zudem Einblick in die Dreharbeiten von "Détour" und erfahren, welche Kameratools der Regisseur genutzt hat, um den sommerlichen Film in die Tat umzusetzen. Ob auch Otto-Normal-Filmer so gekonnt mit Perspektiven, Animationseffekten, Time-Lapse und Slow Motion umgehen können wie der französische Starregisseur, darf zumindest leise angezweifelt werden. tt