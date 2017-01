Rührende Kampagne BBDO feiert die Väter, die mit ihren Töchtern Barbie spielen

Dads Who Play Barbie® | Barbie



"Dads Who Play Barbie" heißt der neue Film, der in die "You Can Be Anything" -Kampagne eingebettet ist und mit alten Stereotypen brechen will. Lange Zeit wurde Barbie vor allem von Eltern kritisiert. Der Vorwurf: Die Puppen stehen aus Sicht vieler Erziehungsberechtigten für ein oberflächliches Frauenbild und tragen mit unrealistischen Körpermaßen dazu bei, dass junge Mädchen mit ihrem eigenen Körper unzufrieden sind. Zuletzt allerdings setzten Mattel und Agenturpartner BBDO alles daran, die Marke neu zu positionieren und das Selbstbewusstsein junger Mädchen zu stärken.Der neue Auftritt richtet sich diesmal vor allem an die Erwachsenen, oder konkreter, an den Elternteil, den man eher weniger mit Barbie in Verbindung bringt: die Väter. In dem 80-sekündigen rührenden Werbefilm sind mehrere Papas mit ihren Töchtern dabei zu sehen, wie sie beim Spielen mit ihren Puppen in die Fantasiewelt der Töchter eintauchen. Die Botschaft: "Time spent in her imaginary world is an investment in her real world."Wie wichtig das Thema den Verantwortlichen von Mattel ist, zeigt auch das Umfeld, in dem die Kampagne ihre TV-Premiere feierte: Während der NFL-Playoffs wurde eine 30-sekündige Fassung des Hauptspots ausgestrahlt, in der einer der Protagonisten zugibt, dass er Sonntagnachmittags nicht mehr so oft Football schaut, weil er mittlerweile häufiger mit seiner Tochter Barbie spielt (siehe unten) und sie so glücklich macht. Schließlich seien laut einer Studie der Wake Forest University in North Carolina die Mädchen als Erwachsene selbstbewusster, die eine enge und kommunikative Beziehung zu ihren Vätern haben.Bei BBDO San Francisco zeichnen(Executive Creative Director),(Associate Creative Director/Art Director),(Associate Creative Director/Copywriter),(Art Director) sowie(Copywriter) verantwortlich. Produziert wurde der Spot vonunter der Regie von. tt