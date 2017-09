Ronaldinho und Co Die futuristische Star-Parade von Heineken

Seit 2005 ist Heineken Sponsor der UEFA Champions League: Zum Start der europäischen Königsklasse des Fußballs in dieser Woche legt die Biermarke gemeinsam mit Leadagentur Publicis eine cineastische Kampagne vor, die die Stars von damals in ein futuristisches Setting verfrachtet - und so an historische Champions-League-Momente von vor zwölf Jahren erinnert .

Heineken | The Wall | #ShareTheDrama

Heineken | The Last Duel | #ShareTheDrama

Heineken | The Chase | #ShareTheDrama

Die Protagonisten der Kampagne sind der zweimalige Weltfußballer, der einstige niederländische Weltklasse-Stürmerund Ex-Liverpool-Torwart. Jedes der Testimonials spielt die Hauptrolle in einem von drei Spots, die alle in der Zukunft spielen, und sehen sich verschiedenen Herausforderungen ausgesetzt: Ronaldinho bekommt es in einer "Blade-Runner"-Hommage mit einer Mauer aus asiatischen Kriegern zu tun, van Nistelrooy wird von seinen Feinden gejagt und Dudek muss - ganz so wie im legendären Champions-League-Finale 2005 - in ein dramatisches Shootout.Während der Filme zeigt Heineken im Hintergrund Szenen aus der Königsklasse von vor 12 Jahren, die Geschichte geschrieben haben - so wie Dudeks großartiger Auftritt im Elfmeterschießen des Finales zwischen dem FC Liverpool und dem AC Mailand und Ronaldinhos berühmt gewordene "Under-The-Wall"-Freistöße. Die Botschaft der Biermarke am Ende der herausragend produzierten Filme: "Sharing The Drama since 2005".Bei Publicis Italy zeichnen(Global Chief Creative Officer),(Executive Creative Directors),(Associate Creative Directors) und(Head of TV) verantwortlich. Produziert wurden die Filme vonunter der Regie von. Visual Effects und Postproduktion kommen von. tt