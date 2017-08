Rapha Wie eine Bikewear-Marke die verborgene Schönheit Los Angeles' einfängt

Rapha RIDES Los Angeles

Das Besondere an dem fast dreieinhalbminütigen Film: Er kommt praktisch gänzlich ohne Einstellungen mit Fahrrädern aus. Stattdessen zeigt der ungewöhnliche Werbeclip schicke Close-up-Aufnahmen von Wäldern, Skateparks, Apartments, Palmen und Parkplätzen. Dazu erklärt der Künstler Geoff McFetridge, was seine Heimatstadt Los Angeles so einzigartig macht. Und das sind eben nicht die klassischen Touristen-Spots wie Hollywood-Schriftzug oder Venice Beach - sondern es ist die Collage, die sich ergibt, wenn man die Stadt als Ganzes erkundet. Am besten natürlich mit dem Fahrrad.Der Film wurde innerhalb von zweieinhalb Stunden auf einer Radtour durch Los Angeles gedreht und ist der sechste und letzte Teil einer Kurzfilmreihe , die der Regisseurfür Rapha drehte. In den übrigen Filmen erkundet Rapha die US-Großstädte San Francisco, New York City, Chicago, Boulder und Seattle. Kreation, Produktion und Postproduktion des Films übernahm. Verantwortlicher Creative Director ist. tt