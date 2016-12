Q-Modelle Audi und Thjnk werden poetisch - und feiern die Freiheit

Audi trommelt weiter für seine SUV-Modelle. In einem neuen Spot der "Wo ein Q ist, ist auch ein Weg"-Kampagne geht es dabei regelrecht lyrisch zu. Mit dem einmal mehr von Stammbetreuer Thjnk entwickelten Auftritt will Audi die Sehnsucht seiner Kunden nach Individualität, Selbstbestimmtheit und Spontaneität adressieren. Und genau diesen Charakter schreibt der Ingolstädter Autobauer seiner Q-Palette zu.

Wo ein Q ist, ist auch ein Weg – Die Audi Q Modelle

Audi Q: Die Printmotive der Kampagne



Der 60-sekündige Film wird dabei getragen von einem männlichen Voice-over, das mit seinem poetischen Text zu atmosphärischen Vignetten die Freiheit der Menschen feiert, all das zu tun, was sie wollen. Am Ende schließt der Erzähler mit dem Satz: "Der Wunsch nach Freiraum liegt in unserer Natur", ehe der Kampagnen-Claim ""Wo ein Q ist, ist auch ein Weg" eingeblendet wird.Mit dem neuen Commercial wollen Audi und Thjnk vermitteln, dass es für jeden Charakter, jeden potenziellen Autokäufer das richtige SUV-Modell gibt - ob Q2, Q3, Q5 oder Q7, ob Rot, Blau oder Grau. Der neue Kampagnenflight ist ab morgen auf reichweitenstarken Sendern im TV, online sowie in Printtiteln und Out-of-Home zu sehen (siehe Motive oben).Bei Thjnk Berlin zeichnen(Kreativgeschäftsführer),(Creative Director),(Creative Art) sowieund(Creative Copy) verantwortlich. Produziert wurde der Spot von Markenfilm Berlin, Regie führte Thorsten Herken. Postproduktion und Sound kommen von. Die Printmotive wurden vonfotografiert, die Print-Postproduktion übernahm. tt